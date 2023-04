Dal make up nude di Coperni all’eyeliner colorato di Victoria Beckham, le tendenze beauty del prossimo inverno da anticipare in questa primavera

Il make up del prossimo autunno/inverno 2023 come abbiamo appreso dalle tendenze beauty della Paris Fashion Week desidera farsi notare inseguendo due direzioni: tratteggiato, sfumato e virato verso tonalità scure oppure accennato, delicato e nude, quasi a mixare armoniosamente quel desiderio di seduzione e mistero che si alterna alla nostra voglia di concentrarci su pochi punti e valorizzarli nella maniera più naturale possibile. E chi ha detto che dobbiamo aspettare il prossimo inverno? Osservando e lasciandoci ispirare possiamo avere il make up perfetto da giorno o da sera già da adesso, giocando ad anticipare le tendenze!

Tendenze beauty autunno-inverno 2023: il nude make up alla sfilata di Coperni

Essenziale, naturale, invisibile e luminoso: il make up gioca a diventare davvero invisibile quasi a fondersi completamente con il nostro viso, una tendenza alla ricerca della naturalezza che abbiamo visto andare in scena sulla passerella di Coperni alla Paris Fashion Week in molteplici sono le declinazioni. La più sorprendente? Quella del solo ombretto glitter sulla palpebra – must have consolidato da un po’ nel mondo beauty – da indossare assolo. L’effetto scintillante è ultra glam e da non destinare solo a look da sera.

– La naturalezza è ricercata però anche attraverso un utilizzo fugace dell’ombretto nero, uno statement per valorizzare lo sguardo proposto in una declinazione naturalissima e che conosciamo benissimo: l’effetto sfumato che gioca ad essere struccato, in leggeri chiaro scuri che confermano la tendenza ad un make up che non passa inosservato ma che osa reinventandosi.

L’eyeliner sulla passerella di Victoria Beckham si colora: un inspo make up già da primavera

Nella stagione dei colori, della vivacità del clima e di una scoppiettante voglia di vacanze, l’eyeliner colorato avvistato sulla passerella di Victoria Beckham previsto per i make up del prossimo inverno, non può che essere pura ispirazione anche per la stagione in corso. I colori sono esattamente quelli in tendenza in questa primavera: verde, giallo, rosato, anche da mixare fra loro per un make up romantico.

L’eyestick, lanciato proprio in occasione della sfilata della collezione invernale è uno stick dall’impugnatura pratica e dalla texture morbida: si può utilizzare in fatti anche come kajal o come ombretto da sfumare, un 3 in 1 perfetto da mettere in borsa in tutte le occasioni in cui abbiamo bisogno di dare un ritocco al nostro make up da giorno o da sera. Anche in questo caso l’effetto è delicato e naturale, lasciando che il colore incontri armoniosamente l’incarnato, quasi ne fosse un riflesso.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG