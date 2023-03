L’oro e l’argento diventano street: la palette della primavera 2023 accoglie due colori tendenza luminosi da indossare tutti i giorni

Non ci credereste mai eppure è così! Sdoganiamo e sconvolgiamo una credenza che ormai è ufficialmente falsa: l’oro e l’argento non fanno più solo Natale e Capodanno, ma fanno anche primavera perché tra i colori tendenza della bella stagione 2023 queste due nuance dall’appeal spaziale rubano la scena. Capaci di rendere effervescente anche il look più casual, perfetti per riscrivere le regole di un’eleganza glam da mezza stagione, i pantaloni oro e argento sono il must have da aggiungere alla lista del vostro shopping del momento. Dalle passerella alla moda street delle celeb, Katie Holmes in pole position, scopriamo come abbinare queste due preziose nuance metallizzate.

Tendenza primavera 2023: la leggerezza dell’argento, l’audacia dell’oro sui pantaloni cargo

La primavera 2023 andata in scena sulla passerella delle scorse fashion week in alcuni casi si è trasformata in una pista da ballo o in un universo luminoso: da Isabel Marant una tempesta di oro e argento ha invaso il guardaroba, mostrandoci come un top bianco volant possa magnificamente illuminarsi con un paio di pantaloni cargo in argento scuro.

– Le giornate che si allungano, il perdurare della luce solare che rende l’animo più sereno e gioioso si cristallizza in questi look che ne enfatizzano le sfumature di questa luce e di questa sensazione di leggerezza, di cui la combo bianco e argento sembra essere la più amata, ritrovata anche alla sfilata di Jacquemus.

– E nella stagione del denim, di certo questa texture non poteva restare impassibile ad una sferzata metallizzata: Madison Maison infatti propone un denim scintillante in tie dye oro, un modello glam che regala un impatto audacia ad un look da sera disimpegnato.

Oro e argento, istruzioni per l’uso: come abbinare i pantaloni

Se pensate che queste due nuance siano favolose ma impegnative da abbinare, vi rassicuriamo subito: amerai profondamente i colori basic come bianco, nero, ma anche grigio e beige che si prestano benissimo a sdrammatizzare l’effetto metallizzato, pronti per realizzare look casual quanto eleganti. Di recente a darcene prova è stata Katie Holmes: l’attrice ha scelto un oro pastello, un pantapalazzo a cui ha abbinato un trench in pelle e una camicia bianca, osando con un paio di slingback color argento scuro giocando con i contrasti. L’effetto è glam e chic!

– Per un look da sera puntate su un pantalone oro scuro da abbinare a colori come il nero o il bordò, nuance eleganti che enfatizzano l’anima più glam dell’oro da sfoggiare in serate speciali ed eventi. E senza alcun timore osate con un paio di décolléte oro o beige per un effetto armonioso.

– Senza dubbio la sfumatura più chiara dell’oro è quella su cui investire maggiormente sul vostro guardaroba, perfetta anche per realizzare un office look con camicia a righe, altro must have della stagione. Accessori e calzature blu o celeste completeranno il vostro oufit donando un’allure chic e romantica.

