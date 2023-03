Le calze a rete di Victoria Beckham, gli strass a pois di Balmain, il tie dye floreale di Dior: le tendenze da appuntare per il prossimo inverno

Ogni look è anche questione di dettagli, non solo di modelli e capi: così la PFW 2023 ci ha sorpreso raccontando nelle sue tendenze di una voglia di incanto e non solo di praticità per il prossimo inverno. Tanti i look inspo, gli accessori da (ri)scoprire, magari anche in questa mezza stagione che ci permette di riciclare e non salutare ancora del tutto i capi invernali da indossare in strati più leggeri ma confortevoli e caldi il giusto per attutire gli sbalzi ballerini del clima. Da Dior a Balmain, passando per Victoria Beckham e lasciandosi ammaliare dall’ondata genderless di Valentino, ecco i look più belli che indosseremo nel prossimo inverno e i must have da includere nel guardaroba.

Tendenze autunno/inverno 2023: i look floreali di Dior e gli outfit sartoriali e sofisticati di Balmain

Dior e Balmain perseguendo strade diverse ci hanno portato indietro nel tempo, curiosando tra gli archivi della maison e fermandosi negli anni ’40 quando le giacche sartoriali finemente lavorate, perle e pietre preziose si abbinavano a look bon ton, le texture floreali e i cappelli ampi, eleganti e seducenti erano un dettaglio imprescindibile del dress code femminile.

L’amore per i fiori di Catherine Dior, sorella del couturier a cui Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison ha dedicato la collezione, esplode in abiti bustier e gonne ora lunghe e dritte, ora ampie e plissettate, come un dipinto impressionista. Un effetto tie-dye che non lascia dubbi sulla tendenza della prossima stagione, colorata ed esplosiva.

– Da Balmain invece è il dettaglio scintillante a fare la differenza e la voglia di rubare look dall’armadio della nostre nonne: giacche avvitate e colli ampi e strutturati, cappelli fedora e una tempesta di strass a pois su gonne midi dinamiche e sognanti. Un tocco di anni ’40, la voglia di sentirsi un po’ Grace Kelly nella prossima stagione.

Calze a rete in chiave romantica da Victoria Beckham e la cravatta sottile di Valentino, gli accessori must have

Oltre alle perle e alle pietre preziose dei bijoux, due accessori hanno conquistato particolare attenzione all’interno di alcune collezioni. Da Victoria Beckham le calze a rete, da sempre associate al dress code audace e sexy che gioca tra le simbologie del punk e del gotico, la stilista le ripropone in una chiave elegantissima, lasciandole emergere da abiti lunghi dallo spacco ampio ma morbido, in una texture lucida. Un rivisitazione del new romantic.

– Punk, rock, ribellione, sono ispirazioni che si sono respirate anche sulla passerella di Valentino, che nella prossima stagione ma già da adesso riscopre tra le tendenze un accessorio da un po’ sepolto nel guardaroba femminile: la cravatta nella sua versione sottile, si indossa su camicie, top crop, abiti in chiave genderless, ma il look su cui puntare e a cui dare nuova vita semanticamente è la combo black and white camicia+cravatta.

