Emma Marrone, Chiara Ferragni, Cecilia Rodriguez, le celeb riscoprono il blazer e inseguendo le tendenze ci ispirano come e quando indossarlo

Molto più di una giacca over. Da qualche anno inseguendo le tendenze e i must have del momento, il blazer è sempre pronto a reinventarsi: dall’aperitivo alla cerimonia, dal look casual da giorno al look glam da sera, le combinazioni sono molteplici ed infinite perché questo capo che sta bene a tutte è ufficialmente un evergreen del guardaroba di ogni stagione. E in primavera fa molto di più: diventa un’alternativa a qualsivoglia capospalla, giocando a mixare uno e più dress code, come ci insegnano le celeb!

Da stringere con una cintura in vita o abbinato ad una tuta super sexy e lucida, il blazer si mostra particolarmente versatile ad abbinarsi ai must have e agli accessori proposti dalle passerelle, così come a dare un taglio sporty chic ad un abbigliamento basic. Ecco perché è l’investimento necessario e trendy anche in questa primavera 2023.

Tendenze primavera 2023, il blazer: i modelli cool di stagione scelti dalle celeb

Con l’arrivo della primavera i piumini si fanno da parte e capispalla più leggeri come giubbini di jeans, giacche in panno e giacche leggere anti vento riempiono il nostro armadio. La temperatura più calda però ci permette anche di osare e iniziare ad assaporare la leggerezza dell’estate, magari indossando un capospalla 2 in 1 ed il blazer rientra perfettamente in questa tendenza smart and cheap.

– Quanto possa essere versatile il blazer grigio geometrico ce lo ha mostrato recentemente Emma Marrone, che sceglie un look casual e sportivo, abbinando ad un modello dalla texture classica un jeans, camicia rigata aperta con t-shirt grigio mèlange e cappellino a berretto: un dress sporty chic dal sapore americano. Audace e sexy invece la proposta di Cecilia Rodriguez che mixa il no plus ultra delle tendenze attuali: tuta super sexy attillata in lime fluo e il blazer effetto pelle.

– Il blazer pastello invece conquista Chiara Ferragni: per una vacanza in famiglia sceglie un modello daddy over celeste, morbido e dal taglio sartoriale con colletto arrotondato. Per sdrammatizzarne i toni, l’imprenditrice ha abbinato un pantalone cargo effetto vernice, sneakers e una leggerissima t-shirt panna. Romantica e street.

Come abbinare il blazer: I look inspo da ufficio, da sera e per il tempo libero

Tante le texture e diverse le lunghezze, il blazer si propone in più declinazioni da adattare all’occasione: per Luisa Spagnoli ripercorre le geometrie chiare della classica giacca ma sperimenta con spalle over che slanciano la figura e vivacizzano un look classico da ufficio.

– Accennata da Emma Marrone in chiave sportiva, la camicia da indossare aperta sotto il blazer, magari lasciando anche intravedere la lingerie, è la nuova tendenza di stagione da declinare anche in versione serale, magari con un paio di pantapalazzo in paillettes.

– Basic, spalle pronunciate che è un po’ come indossare la giacca del papà, taglio morbido e lineare: Zara mostra come un modello dalla nuance basic sia perfetto da indossare con una minigonna di jeans e una canotta bianca, per un look disimpegnato da indossare nel tempo libero.

