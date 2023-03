Capospalla genderless, il montgomery si prepara a tornare il prossimo inverno: un pezzo su cui investire o da tirare fuori, se lo avete già in armadio

Nel corso della Fashion Month sulle passerelle milanesi è stato avvistato un capospalla che se aguzziamo un po’ i ricordi, ci fa compagnia dalla nostra infanzia: il montgomery, capo dalla vocazione militare che oggi rientra nell’armadio dei cappotti di lana più chic, da indossare su un outfit elegante o in chiave casual. Avvistato sulla passerella di Prada e Cavalli che lo hanno proposto per il prossimo inverno 2023-2024 in versione long, in questi giorni di primavera che ancora non scattano verso le temperature più calde, possiamo giocare ad anticipare le tendenze e indossarlo anche nei primi giorni primaverili.

Cappotto Montgomery da indossare nel prossimo a/i 2023: i modelli e come indossarlo

Il diktat sarà sicuramente non il classico montgomery, ma soprattutto genderless: sulla passerella di Cavalli il montgomery ha rivoluzionato il suo dress code allontanando qualsiasi sfumatura del suo passato militare. La texture dipinta e i dettagli fur alle maniche ci fanno sentire in una notte stellata di Van Gogh dal sapore invernale: l’emozione è quella di indossare un classico proposto come una piccola opera d’arte.

Rigoroso invece, sobrio, da ufficio ma da indossare con una minigonna e una paio di collant è invece la proposta di Prada, che lo rinnova nella lunghezza ma riduce i dettagli all’essenziale: un modello basic votato ad una versatilità che lo avvicina di più al taglio militare. Si perché il montgomery o dufflecoat trae origine, come rivela il suo nome, dal cappotto indossato dall’omonimo generale inglese che lo indossò per primi. Da allora la sua iconici è racchiusa nella chiusura: l’allacciatura ad alamari, insieme al cappuccio. Ai giorni nostri ci arriva per la sua praticità e calore.

Il Dufflecoat anche in primavera: come possiamo abbinarlo

Lungo o corto nella versione look primaverile il montgomery farà faville con un paio di jeans e stivali di camoscio: un accostamento pratico e disinvolto che dona ad un look casual quel tocco chic che lo rende versatile anche per l’ufficio. Grazie alla temperatura più mite possiamo indossarlo con maglie più leggere in maglina a contrasto o in pendant con la nuance del capospalla.

I colori basic come beige, nero, passando per il bianco si rivelano un passepatout anche in questa stagione, particolarmente in sintonia anche con un guardaroba che diventa pastello, ma anche colori come bordò, verde chiaro o rosa riscrivono il trend primaverile: e se ve lo state chiedendo sì, in una giornata uggiosa ma più calda, lo si può indossare anche con una sola maglia di cotone a mezza manica.

Sarà il capospalla perfetto anche per ingentila il taglio over dei nostri immancabili e trendy pantaloni cargo, che dona una nuova prospettiva allo stile sporty chic. Gli accessori decreteranno se vorrete puntare più su un’allure sportiva o elegante.

Riproduzione riservata © 2023 - DG