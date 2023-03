Preannunciata il mese scorso, H&M realizza con Mugler un video di presentazione che ufficializza la capsule collection. E cresce l’attesa di scoprire la collezione

L’hype per la capsule collection lanciata da Mugler x H&M è nel mondo del fast fashion alle stelle quanto la collezione di Louise Vuitton realizzata da Pharrell Williams come direttore creativo, un parametro fashion per spiegare l’entusiasmo e la curiosità che interessa tutti i fashion addicted del mondo. Se un mese fa c’è stata l’ufficializzazione della collab più cool e attesa dell’anno, da qualche giorno i video che lanciano la campagna sui social promettono, avvalendosi di un cast di modelle ben note tra cui Maria Carla Boscono e Jerry Hall, che il dress code Mugler arriverà davvero alla portata di tutte.

Mugler x H&M: i video in stile futuristico che raccontano la collezione della capsule

Video, digitale e dress code futuristico sono i tre vettori del dresscode Mugler che la maison mette al servizio della collezione pensata per H&M: trasparenze, cut out, abiti, tute, abbigliamento crop, la collezione pur se non ancora presentata con immagini di campagna che svelano look e must have, riserverà ad un pubblico più ampia gli stessi look sexy, audaci e inclusivi che Mugler ha lanciato nell’alta moda, creando un vocabolario già d’ispirazione per tanti altri brand al mondo.

Mugler H&M quindi è probabilmente la capsule collection che quest’anno realizzerà i sogni della Gen Z ma anche di chi da sempre ha nutrito amore e devozione per la maison di Thierry Mugler nata negli anni ’70 e oggi guidata dalla creatività e dalla visione di Casey Cadwallader, che con quest’operazione ha mostrato di voler creare una sinergia promettente tra il mondo del fast fashion e dell’alta moda. Così al pari dei fashion film realizzati per raccontare le collezioni, così la campagna di lancio avvenuta sui social dei due marchi presenta un mondo futuristico dove i cut out anatomici di Mugler si trasferiscono dalle passerelle alla strada per sentirsi finalmente sound better.

I pezzi che comporranno la collezione e quando sarà acquistabile

La collezione Mugler H&M sarà rilasciata ufficialmente e messa in vendita dall’11 Maggio 2023. Non è ancora chiaro se ci saranno pezzi disponibili esclusivamente online o in negozio o se ci saranno anteprime online, dal momento che spesso il colosso svedese ha abbracciato questa politica.

Dal video di presentazione è certo che nella collezione sono inclusi i trend del momento: colori fluo, cari a Mugler, il nero che si accosterà ad un’elegante verde petrolio. Tute semitrasparenti ad alto tasso di sensualità ma pensate per poter essere indossate in look serali insieme al blazer e bustier genderless, protagonista dei pezzi della collezione. I video della campagna stuzzicano l’immaginazione e cresce la curiosità di scoprire quali saranno i pezzi forti da avere assolutamente nel nostro armadio della primavera/estate 2023.

