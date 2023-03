Esteticamente seducente, ma se un capo fosse anche utile? Nella bella stagione potremmo dire addio alle borse grazie alla tendenza della maxi tasche

La borsa di una donna, croce e delizia! Un amore appassionato quello per le it-bag ma tanta anche la voglia di uscire in alcune occasioni leggere, senza magari dover avere mani o spalle occupate. A questo dissidio la moda ci ha pensato e un po’ per provocazione, sperimentazione e ironia sulla passerella di Miu Miu l’iconica minigonna abbraccia un nuovo distintivo per arricchire il suo dress code: una o più tasche che potrebbero lanciare e consolidare una tendenza in parte già avvistata nell’era del Y2K aggiornato ai nostri tempi.

Tendenza primavera/estate 2023: pantaloni e gonne ricoperte di tasche

Un anno fa dettaglio d’attenzione furono le cerniere, decorative e non solo su felpe, maglie e top, adesso ci sono anche le tasche, focus non certo scelti a caso e che esprimono l’esigenza di una moda che sappia essere esteticamente hi-tech accattivante ma anche utile.

Dalla mini alla gonna lunga, l’effetto cargo arriva amplificato direttamente dai pantaloni – e anche loro moltiplicano il loro numero di tasche grandi -, riprendendo la moda delle tasche, così grandi e capienti da poter pensare di lasciare la borsa a casa. Sorellina di Prada, Miu Miu ne fa un diktat sul fil rouge di un abbigliamento che non è solo estetica ma anche smart, che coinvolge anche shorts e pantaloni in cotone, pelle e jeans. Una funzionalità che coinvolge tutto l’abbigliamento e non solo il bottom dei nostri outfit, come i gilet o i top senza bretelle nella forma bustier di Sacai.

Look primavera/estate 2023 con le tasche: i must have per inseguire il trend utility

Se questa tendenza dal sapore street e utility è quel tocco estetico brand new che stavate cercando per quest’estate e che potrebbe convincervi a lasciare a casa la borsa, allora occhio a qualche inspo look beccato nelle passerelle della primavera/estate 2023 che può suggerirvi qualche input.

Le tasche infatti sono apparse anche sui gilet sulla passerella di Louis Vuitton: un capo che potrebbe essere un must have a cui pensare se d’estate amiamo regalarci escursioni in montagna e gite fuori porta, per le quali avere qualche tasca nella quale riporre tutto il necessario potrebbe tornare molto utile. Per le più eccentriche, Marine Serre conduce questa tendenza tutta sportiva alla massima potenza nel quotidiano, applicandola ad una giacca lunga street.

Tante e in formato XL sono le tasche che dettano tendenza in questa stagione 2023 e che possiamo ritrovare anche incorporate a cinture: un’alternativa interessante se non amiamo l’effetto voluminoso che inevitabilmente assume un capo pieno di tasche. E sulla scia minimal si muove anche Hermès che pensa invece di fare il contrario: applicare le tasche alla borsa per moltiplicarne la capienza.

