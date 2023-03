Mix and match di tendenze e accessori per creare un look dalle mille occasioni: ecco perché su shorts e collant puoi contare, anche in primavera

Aria di primavera, tempo di scoprirsi gradualmente! Ebbene sì, sono arrivate quelle giornate in cui continuiamo ad indossare l’ultimo rush di capi invernali per poi renderci conto che la temperatura sta diventando più calda ed urge dare un occhio alle tendenze primaverili per inaugurare il nostro cambio di stagione imminente. A riguardo, in un’ottica di sostenibilità e di efficienza logistica – cassetti che esplodono e ante dell’armadio che rischiano di non chiudersi – ci sono alcuni capi trendy che abbiamo già indossato nella stagione invernale che possiamo re-indossare ancora prima dell’estate. In questa lista al primo posto ci sono gli shorts e i collant.

Tendenze primavera 2023: shorts mini e ultra attillati, culotte e collant, dagli anni della disco music ad oggi

Quest’inverno avrete visto che tante sono le celebrity che in occasione di eventi e fashion week hanno trovato un look glamour, sexy e pratico: stiamo parlando della combo shorts+collant e a riguardo proprio questi mini pantaloni meritano un capitolo dedicato. Tornati in auge dagli anni ’70 e ’80 come must have del perfetto look da disco, comodo e sexy, in effetti gli shorts che hanno dettato tendenza quest’anno sono inguinali, fascianti, spesso sostituiti da culotte.

La tendenza hot pants è stata sfoggiata da Chiara Ferragni di recente, che in occasione della PFW 2023 in un total look black Schiaparelli ha sfoggiato un modello sottile, attillato, estremamente raffinato nella texture liscia, abbinato ad un paio di collant e una camicetta. La semplicità di questo shorts culotte le ha permesso di valorizzarlo con una cintura alta e dalla fibbia dorata ed ad aver colpito è come questo look sia capace di slanciare fortemente la silhouette e sia quindi versatile per tutte le altezze.

Le possibilità di mix and match quindi sono davvero tantissime, ma indispensabile è la scelta dei collant: velate e da scegliere della stessa nuance dello shorts se volete puntare su un look elegante o in un colore ultra vivace se volete giocare con un effetto multicolor, o ancora giocando con nuance basic come Kylie Jenner. Tocco glam indossarli anche con una giacca lunga.

Casual, street-chic, elegante: I look da realizzare

Rispetto ad una minigonna, il grande pregio degli shorts è quello di farci sentire maggiormente libere nei movimenti: un capo dinamico e pratico che riesce ad essere anche incredibilmente raffinato, abbinato ad un blazer corto e un paio di décolléte per un impegno che richiede un dress code elegante. Possiamo però anche personalizzare e rendere daily questo look, ad esempio indossando un trench o un blazer lungo.

– Hot pants di jeans, neri, bianchi ma anche colorati, le combinazioni possibili saranno sempre diverse, pronte per essere accostate anche in chiave street style con un paio di sneakers, anfibi o stivaletti o in chiave chic, magari con un top gilet o con una felpa.

