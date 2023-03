Collant da mostrare, décollète a punta e tacco basso, biancheria in vista e trasparenze: Miu Miu esplora la sensualità del bon nella collezione dell’ autunno/inverno 2023-2024.

Alla voce brand vincente negli ultimi anni non possiamo che leggere Miu Miu: è dallo scorso anno che la maison, cavalcando magnificamente prima il trend del college style esploso su Tik Tok lo scorso anno, ma nell’ottica di un saggio sulla sensualità innocente, è senza dubbio la maison che meglio ha saputo parlare alla Gen Z, proponendo un dress code che parla la loro lingua.

Nostalgia, malinconia, sensualità, discernimento, le ragazze Miu Miu dell’autunno/inverno 2023-2024 però adesso sembrano cresciute ed indossano meno minigonne inguinali, più abiti trasparenti, collant da mostrare, si vestono di un certo bon ton da sfoggiare con la consapevolezza della loro sensualità, che ora dominano e sanno esprimere attraverso l’outfit.

Miu Miu autunno/inverno 2023-2024: sensualità minimal e bon ton, i look

Più che costola di Prada, la rivoluzione iniziata in casa Miu Miu è quella di una figlia che ormai sta crescendo e si è fatta donna, diventando la sorella ribelle, sensibile, romantica seduttrice che nel pieno della sua giovinezza parte alla conquista del mondo. E nella collezione autunno/inverno 2023-2024 queste vibes giovanili si evolvono in una chiave più sofisticata e chic, cresciuta, dalla sensualità consapevole.

Emblema di questa nuova stagione è la texture pois ma anche l’onnipresenza di capi più coprenti in ottica di un office look da indossare tutti i giorni tra blazer e cardigan, per poi alla sera indossare abiti leggerissimi e trasparenti dal taglio halter neck che rendono protagonista la biancheria. Per ironia la gonna si dissolve, il focus sono i collant da far vedere, da riscoprire come accessorio chiave dei nostri look invernali. Le scarpe? Elegantissime, dai mocassini alle décolléte sling back a punta dalla nuance in contrasto con i collant.

I trend dalla passerella Miu Miu invernale: handbag, biancheria a vista, cappotti corti

Oltre ai collant, indiscussi protagonisti della collezione e che il prossimo inverno faremo vedere ergersi dalle gonne e dai pantaloni grazie a cardigan e maglie crop destinate a farci compagnia ancora per lungo tempo, la maggior parte dei look Miu Miu hanno osannato la handbag piccola o media: da portare a meno nella sua declinazione 24 ore, da abbracciare o stringere tra le mani nella sua versione rettangolare a pochette o hobo. Un bag code di estrema eleganza e signorile.

Non solo l’elastico dei collant ma anche quello della biancheria sarà da mostrare e non solo quello: puntate su un intimo raffinato, sofisticato, nato per farsi vedere, perché contribuirà ad enfatizzare gli abiti lunghi e trasparenti. Ma lo slogan che riconferma Miu Miu e anche la moda per il prossimo inverno è che corto è bello: anche i cappotti in pelle o in felpa piacciono corti, con cappuccio, dalle spalle ampie e pronunciate per enfatizzare e slanciare la silhouette.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG