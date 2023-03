Mono orecchini ed earcuff entrano ufficialmente tra i bijoux must have del portagioie contemporaneo, almeno fino al prossimo inverno

La differenza tra earcuff e mono orecchino è molto sottile, dal momento che adesso anche l’orecchino da portare singolarmente tende ad ingrandirsi ed espandersi partendo dal lobo fino a circumnavigare il confine del nostro orecchio. Se inizialmente questi bijoux sono apparsi nelle collezioni come orecchini minimal per sconvolgere il concept dei set bijoux proponendo un orecchino diverso che fosse un brillantino, un cerchietto con ciondolo e chi più ne ha più ne metta, adesso sulle passerelle della Fashion Month del prossimo inverno sono raddoppiati in dimensione. Giocosi, grunge, punk, monorecchini ed earcuff alla NFW si sono divertiti a cambiare sempre stile e a dominare le tendenze in materia di preziosi.

Tendenze gioielli a-i 2023/2024: spiritoso da Coach, boho da Ulla Johnson

L’ode al mono orecchino c’è stata sulla passerella di Coach, che ne ha fatto quasi un elemento iconico del dress della collezione: tutti i modelli e modelle indossavano infatti su un look audace e grunge un tocco di spirito e vivacità espresso da un mono orecchino lungo a forma di lecca a lecca. Un effetto indie punk delle meraviglie che non si dimentica facilmente.

– Da Ulla Johson il mono orecchino diventa boho e fa coppia con un secondo mono orecchino: conchiglie e pietre preziose, in madreperla, si agganciano a cerchi piccoli e dorati, portando la solarità dell’estate anche nella stagione invernale, perfetta per chi ama style dalle vibes etniche. Occhio ad avere cura di sistemare bene i capelli o legarli, perché il mono orecchino più grande è, più diventa accessorio distintivo del look.

Earcuff, da indossare singolo o da abbinare al mono orecchino: come si indosserà nel prossimo inverno

Il mono orecchino desidera essere vistoso, appariscente, in uno stile che viaggia tra il sofisticato, il punk e il grunge e per un gioco di compensazione si accompagna all’earcuff ma in versione minimal come da Brandon Maxwell: un cerchietto tennis o impreziosito da simboli o strass, ma piccolissimo che impreziosisce con delicatezza un orecchio già protagonista.

– Sulle passerelle newyokesi quel che è certo è che le tendenze prediligono mono orecchini luminosi ed earcuff su look molto eleganti per alleggerirne l’allure chic: sulla passerella di Tory Burch l’earcuff rettangolare da indossare come una spilla rettangolare all’orecchio si sposa con un paio di pantaloni sartoriali, donando un sapore esotico ad un look androgino e bohémien.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG