A zampa ma non troppo, un mix di praticità ed eleganza: i jeans bootcut sono l’investimento smart di questa stagione

Il denim non c’è dubbio, è il tessuto tendenza must have di questa stagione primavera/estate 2023: un grande ritorno direttamente dagli anni 2000 al quale è impossibile resistere, dai total look ai pezzi chiave e strategici che possiamo mixare. E tra questi un posto speciale, investimento da fare ad occhi chiusi, ci sono i jeans bootcut: dal fit elastico e comodo, sono un’alternativa perfetta ai modelli over per chi è in cerca di qualcosa più fasciante. Se vi state chiedendo come riconoscerli – lo sappiamo bene, orientarsi tra i tanti e diversi modelli di jeans non è semplice – e se davvero stanno bene a tutte, ecco tutto quello che avete bisogno di sapere su questi jeans trendyssimi.

Jeans Bootcut: a chi stanno bene e come riconoscerli

I jeans bootcut sono una declinazione differente dei pantaloni in denim a zampa, il modello anni ’70 che negli anni 2000 fu già riproposto. Nostalgia sì, ma con uno sguardo nuovo: meno zampa e quindi più praticità, modello fit fasciante ma comodo e modellante, slanciando così la figura e allungando le gambe. Dettagli che non lasciano dubbi: stanno bene assolutamente a tutte!

Riconoscerli è più semplice di quanto si possa pensare: la zampa è ridotta e ha una forma a campana sotto la quale non c’è scarpa che non venga perfettamente accolta e valorizzata. Sneakers, sandali, anfibi, stivaletti, le celeb ci hanno mostrato più volte quanti look possiamo giocare a creare con questi jeans, come Bella Hadid che abbina un paio di stivali a punta e Victoria Beckham che li sceglie come alternativa ai suoi amati pantapalazzo dal taglio sartoriale.

Look inspo primavera/estate 2023 in denim

Anche tra i jeans bootcut come molti dei pantaloni in denim di quest’anno c’è l’imbarazzo della scelta: dai modelli dal lavaggio chiaro e con strappi come proposti da Diesel a vita alta o bassa lasciando anche intravedere l’intimo, con taglio a campana dall’ effetto tie-dye, da abbinare a microtop e top bustier se volete usare con un look in denim più audace.

– Modelli in versione leggings, elasticizzati e dal denim che vira verso il celeste, sono quelli proposti dalla nuova collezione Calzedonia, impreziositi anche da spacchi sul davanti che valorizzano ancora di più la scarpa, in questo caso è una colorata décolleté a punta da indossare nel tempo libero ma da declinare anche in un office look completando con un blazer.

– Come suggerisce il taglio, naturalmente questi jeans stanno benissimo anche con un paio di anfibi o texani, perfetti per realizzare un look casual street, con una felpa o anche un top e una giacca in jeans per puntare sul total denim, tendenza outfit di questa stagione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG