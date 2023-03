Horsebit 1955, Jackie 1961, le it-bag Gucci sono le più desiderate e molto presto si aggiungerà anche la chain Horsebit 2003, dalle vibes Y2K

L’abbiamo già avvistata sulla passerella della Milano Fashion Week, quando Gucci ha presentato la sua collezione autunno/inverno 2023-2024, la prima senza la direzione di Alessandro Michele: un revival di codici, accostamenti e combo che riprendono il fil rouge di Gucci, quello di un dress code che riprende dagli archivi per congiungersi al presente. E ora che la moda ripesca dagli anni 2000 all’appello delle it-bag che desidereremo nel prossimo inverno non poteva non rispondere la Horsebit 2003, proposta in quell’anno sotto la direzione di Tom Ford, il cui tocco ancora echeggerà nei secoli dei secoli della maison. Una chain bag che rivoluziona la borse da spalla, giocando a diventare una pochette.

Horsebit Gucci 1955: la storia della borsa ripescata dagli archivi già nel 2019 da Alessandro Michele

Il gusto per il vintage, il revival, è stata la massima espressione ed imprinting lasciata da Alessandro Michele che ha fatto suo un fil rouge caro alla maison. La Horsebit 1955, espressione del caratteristico codice di ispirazione equestre della maison è distinta dal morsetto, doppio cerchio e barra centrale: Michele ne ha realizzato una nuova linea nel 2019, presentandola come una it-bag dal gusto classico, da portare a tracolla o a spalla.

I modelli sono tantissimi: shopping, a secchiello, crossbody, hobo, rieditati da una it-bag nata 60 anni fa di cui se ne ama la praticità, la sua innata versatilità di riuscire a stare bene su qualsiasi look senza eccedere o minimizzare. Nel modello del 2003 Tom Ford sviluppò una delle sue molteplici sfumature proponendone una versione hand bag da stringere tra le mani, così come abbiamo visto fare in passerella quest’anno, apprendendo già quale sarà l’alternativa alla Jackie 1960 o a qualsiasi altra pochette.

Horsebit 2003: da Tom Ford al prossimo inverno, come indossare la chain bag della maison

Il modello morbido, arrotolato e trapezoidale che abbiamo visto sfilare in passerella e stringere tra le mani delle modelle è la versione ripresa dagli anni 2000 e proposta da Tom Ford: in pelle, da portare a mano ma anche con tracolla in pelle o a catena è una chain bag che moltiplica la grandezza dell’iconico morsetto e conserva la stessa disinvoltura stilistica della sua ispirazione originaria.

Si gioca con i materiali, la troviamo anche in peluche, e con i colori, quasi fluo come l’arancio. Look eleganti, da ufficio, street, casual, la Horsebit si abbina e si sposa magnificamente su qualsivoglia outfit: stretta tra le braccia è l’espressione perfetta della gelosia di una donna per la sua borsa, custode dell’essenziale ma anche dei suoi segreti.

