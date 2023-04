Gli strumenti a fiato non sono soltanto affascinanti, ma producono melodie diverse: ecco l’elenco degli aerofoni e il prezzo di vendita.

Sapete quanti strumenti a fiato esistono? Si tratta di una delle famiglie di strumenti più antica al mondo, che richiede l’utilizzo del fiato affinché fuoriesca della buona (a volte anche pessima) musica. Vediamo l’elenco completo degli aerofoni e il prezzo medio di vendita.

Strumenti a fiato: l’elenco completo

Gli strumenti a fiato o aerofoni, come suggerisce il nome, sono gli strumenti in cui il musicista utilizza l’aria che fuoriesce dalla bocca per produrre melodie. Ci sono due categorie di fiati: i legni e gli ottoni. Nei primi il suono viene prodotto dall’imboccatura ad ancia, mentre negli altri dalle vibrazioni dell’aria. E’ bene sottolineare che non sempre uno strumento che rientra in una delle due categorie indica anche il materiale di costruzione. Di seguito, l’elenco di tutti gli strumenti a fiato:

flauto traverso

oboe

fagotto

clarinetto

ottavino

clavicembalo

corno

tromba

trombone

tuba

sassofono

Questa lista comprende tutti gli strumenti a fiato in uso oggi. I primi sei sono legni, mentre gli altri cinque sono ottoni. Come già sottolineato, gli aerofoni producono suono proprio grazie alle vibrazioni dell’aria che viene soffiata al loro interno.

Strumenti a fiato: è difficile suonarli?

Gli strumenti a fiato non sono difficili da suonare, ma ovviamente bisogna avere buone capacità ‘polmonari’. Per quel che riguarda le tecniche di base, sono semplici da apprendere e in molti riescono a produrre melodie discrete anche se autodidatta. Tra gli aerofoni quello più piccolo è il flauto dolce, mentre il più grande è il fagotto. Infine, sul versante spesa, per acquistare uno strumento a fiato di buona qualità si devono mettere a conto tra i 350 e i 600 euro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG