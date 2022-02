Arisa ha accolto in famiglia due cani che sono tutta la sua vita: scopriamo tutto su di loro, a partire dai nomi che sono davvero particolari.

Cantante apprezzata in ogni angolo d’Italia, Arisa è molto seguita anche sui social. E’ nel mondo virtuale che Rosalba Pippa – questo il suo nome di battesimo – si tiene in contatto con i fan, mostrando loro qualche attimo della sua quotidianità, compresi gli adorati cani. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sugli amici a quattro zampe dell’artista lucana.

Arisa, i cani della cantante: nomi e razza

All’anagrafe Rosalba Pippa, Arisa è famosa e amata in tutto lo Stivale. La sua voce è unica e, negli ultimi anni, è diventata quasi una trasformista. Riesce a passare dallo stile rock ad uno romantico in un battito di ciglia e i suoi fan non restano mai delusi. L’hanno adorata anche quando si è messa alla prova con la danza, come concorrente di Ballando con le Stelle. Insomma, gli anni in cui, timidissima, debuttava al Festival di Sanremo con il brano Sincerità sono lontanissimi e Arisa è diventata una vera e propria star. E’ nel mondo virtuale che Rosalba si tiene in contatto con i seguaci ed è qui che ha presentato loro suoi adorati cani.

La Pippa, come vuole il suo buon nome, ha chiamato gli amici a quattro zampe con nomi particolarissimi: Titti Verdura e Nino Meringa. Entrambi di razza Maltese, la prima si chiama così perché quando era cucciola non mangiava nient’altro che le carote. Il secondo, invece, perché somiglia proprio al dolce in questione.

“Il fatto che loro avessero delle necessità, uscire la mattina presto e di nuovo la sera, giocare ed essere coccolati, mi ha obbligato a prendermi cura di me stessa“, ha dichiarato Arisa parlando dei suoi adorati cani. Sono stati proprio Titti e Meringa a dare un certo ordine alle sue giornate, insegnandole anche a prendersi maggiore cura di se stessa.

3 curiosità sui cani di Arisa

Difficilmente Arisa si separa dai suoi cani, tanto che li porta con sé sia durante gli appuntamenti di lavoro che in occasioni di relax. Titti Verdura e Nino Meringa, ovviamente, sono contenti di essere i sovrani di casa Pippa.

-I cani della cantante, come testimoniano gli scatti condivisi su Instagram, l’hanno accompagnata anche al Festival di Sanremo 2018.

-“Mi hanno aiutato tantissimo anche a migliorare i miei rapporti con le persone. Quando entri in contatto con un animale, che non può essere ipocrita e ti sta vicino nonostante i tuoi difetti e ti accetta per quello che sei, cominci a cambiare il tuo modo di pensare e di rapportarti con il prossimo“, ha dichiarato Arisa a proposito dei ‘figli’ pelosi.

-Arisa ha comprato un passeggino gemellare per i suoi animali e spesso li porta in giro per Milano come se fossero veri e propri bebè.

Riproduzione riservata © 2022 - DG