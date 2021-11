Arisa è molto legata a suo padre, Antonio Pippa: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sul loro speciale rapporto.

Arisa, al secolo Rosalba Pippa, ha un legame davvero speciale con suo padre Antonio Pippa, una delle figure principali della sua infanzia e soprattutto uno dei primi a credere nel suo talento: scopriamo cosa c’è da sapere sul papà della cantante e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità sul loro legame.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Chi è Antonio Pippa: la carriera

Antonio Pippa è il padre della cantante Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa. Originario di Pignola, in provincia di Potenza (non è nota con esattezza la sua data di nascita), ha lavorato come autista di autobus e da sempre il suo grande amore è la campagna.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/arisamusic/

Arisa, il padre: la vita privata

Il papà della cantante è sposato con Assunta Santarsiero, madre di Arisa e delle sue due sorelle: Isabella e Sabrina. La cantante ha un rapporto speciale con tutta la sua famiglia e ha deciso di farsi chiamare Arisa proprio in onore dei suoi parenti: il suo nome d’arte contiene infatti le iniziali di ciascun membro della sua famiglia.

Arisa ha confessato a Donna Moderna che per suo padre sarebbe stato molto difficile separarsi da lei quando, giovanissima, decise di andar via di casa: “Quando a 19 anni sono venuta via dalla Basilicata vedevo mio padre piangere e nascondersi dietro i pilastri di casa mia”. La cantante torna nel suo paese natale ogni volta che può per far visita ai genitori e attraverso i suoi post su Instagram non perde occasione per mostrarsi in loro compagnia.

Antonio Pippa: le curiosità

– Il padre della cantante ha vissuto con la sua famiglia in aperta campagna, dove era solito portare a pascolare le sue pecore e dove possedeva un gran numero di animali.

– La cantante ha ammesso di avere un rapporto speciale con i suoi genitori e suo padre l’avrebbe sempre incoraggiata a perseguire i suoi sogni.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/arisamusic/