Tantissime notizie negli ultimi giorni tra amori, storie presunte o vere e “gialli”. Andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di notizie per il mondo dello spettacolo e non solo. Non sono mancati gli scoop amorosi, come le presunte rotture e polemiche. Spicca senza dubbio l’indiscrezione sulla nuova fiamma di Michelle Hunziker ma anche il silenzio rotto, finalmente, da parte di Belen Rodriguez. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 9 al 13 ottobre.

I gossip della settimana: nuova fiamma per Michelle Hunziker?

Michelle Hunziker

Dopo la fine del rapporto con Giovanni Angiolini, pare proprio che Michelle Hunziker possa avere una nuova fiamma. Le ultime indiscrezioni riportate sul web vorrebbero la svizzera essere impegnata da circa un anno con un uomo misterioso. A confermare tutto un nuovo anello che, da dopo l’estate, la showgirl porterebbe al dito.

Belen Rodriguez rompe il silenzio social

Belen Rodriguez

Cosa è successo nelle ultime settimane a Belen Rodriguez? Sul suo conto c’erano state tantissime voci, alcune delle quali parlavano di problemi di salute e, addirittura di un ricovero in una clinica. La showgirl ha rotto il silenzio social tornando a pubblicare su Instagram e mandando un messaggio, probabilmente, ai suoi fan.

Fabrizio Corona si prende la scena: gli scoop sul calcioscommesse

Fabrizio Corona

Ma tra le notizie della settimana non può non esserci anche Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è tornato a far parlare di sé. In che modo? Naturalmente a suon di scoop, anche decisamente pesanti. L’uomo ha fatto alzare un polverone su alcuni calciatori accusati di scommettere, cosa vietata a chi fa quel tipo di lavoro. Dopo essere tornato libero, il buon Fabrizio ha deciso di fare le cose in grande alimentando tantissimi rumors e dando le sue verità prima di tutti.

Crisi tra Iannone e Elodie? Cose stanno le cose

Elodie

Non poteva mancare, ovviamente, una bella storia d’amore che, per alcuni, era in crisi. Parliamo di Elodie e Iannone. I due, al netto delle voci, invece, sembrano più felici che mai. Le parole della cantante sembra abbiano spazzato via ogni dubbio. La donna ha anche parlato, un giorno, della possibilità di avere dei figli…

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Per una coppia felice, eccone un’altra, invece, che si è appena sciolta. La settimana, infatti, si era avviata con la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Non sono ancora chiari i motivi per cui la coppia, da poco diventata una famiglia con l’arrivo della piccola Celine, si sia divisa ma non sono mancate polemiche, da una parte e dall’altra.