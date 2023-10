Era stata assente dai social per tanti giorni ora, però, Belen Rodriguez è tornata con un messaggio in una storia Instagram.

Belen sta male, è sparita ed in una clinica a curarsi. Erano state queste le voci insistenti dell’ultimo periodo a proposito della showgirl argentina. L’assenza dai social per diverso tempo aveva generato diversi rumors sul conto della conduttrice. Ora, però, tutto cambia: la donna è tornata a farsi vedere con tanto di messaggio, forse, ai suoi fan.

Belen torna sui social: il messaggio

Belen Rodriguez

Probabilmente il nome di Belen è stato quello maggiormente chiacchierato nell’ultima settimana. Nei giorni scorsi si era parlato di un ricovero a Padova per la showgirl, per via di non precisati motivi di salute. Nei giorni ancora precedenti, invece, i rumors sul suo conto facevo capire che la donna avesse lasciato i figli ai rispettivi padri e che lei si fosse “rinchiusa” in casa per staccare un po’ insieme al compagno Elio.

Al momento, però, non è dato sapere come siano andate le cose ma solo che la showgirl ha ufficialmente interrotto il silenzio social.

L’argentina, infatti, con una storia su Instagram, è riapparsa all’improvviso. Sorridente e con qualche filtro, la bella modella ha voluto scrivere un messaggio destinato, forse, ai suoi fan: “Mi mancate, mi siete mancati tanto”.

Probabile, quindi, che dopo una pausa da Instagram, la conduttrice abbia deciso di tornare a mostrarsi esattamente come prima sui social, magari nelle prossime ore spiegherà anche a cosa sia stata dovuta la sua assenza.

Di seguito anche uno degli ultimi post Instagram che aveva generato forti dubbi sulla salute della donna: