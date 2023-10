Sempre molto diretta e ironica Mara Venier, anche quando si parla del suo fisico ed in particolare del suo seno importante.

Intervista davvero molto speciale per Mara Venier che a Oggi ha avuto modo di spiegare diversi aneddoti relativi al proprio fisico e al suo seno importante. L’occasione è stata la sfilata della sua capsule collection per Luisa Viola.

Mara Venier, il fisico e il seno esagerato

Parlando a Oggi, come detto, la Zia della tv ha avuto modo di sottolineare come per la sua capsule abbia preso ispirazione dalla sua fisicità e dalle sue forme. Da diverso tempo, infatti, la conduttrice firma collezioni con marchio di moda curvy del gruppo Miroglio.

In tale ottica spiccano le parole sul seno importante che l’ha sempre caratterizzata: “Le mie tette? Esagerate, sempre state grandi. Poi diventando mamma presto, sono esplose”, ha ammesso. “Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarmele, ma poi quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: ‘Se le tenga’”.

Al netto di qualche dubbio sul suo seno, la Venier ha ammesso di essere contenta del suo fisico: “Sono belle. Stanno su, dunque perché sottoporsi ad un intervento così delicato? Trovo che tutte le donne debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza”.

In passato, tra l’altro, proprio la bella Mara aveva raccontato che nel 2016 aveva vissuto un momento di difficoltà proprio per il suo seno e un sospetto tumore per il quale, per fortuna, dopo svariati controlli, non era stato necessario intervenire chirurgicamente.

Di seguito anche un post di questa estate della conduttrice insieme al marito: