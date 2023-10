Stando a un rumor circolato in rete Michelle Hunziker, che da un anno continua a professarsi single, avrebbe in realtà una relazione segreta.

Un nuovo amore per Michelle Hunziker? Dopo la fine della sua liaison con Giovanni Angiolini, la showgirl ha dichiarato di volersi concentrare sulla famiglia e ha più volte specificato pubblicamente di essere single. Adesso però, secondo una fonte riportata da Deianira Marzano, al suo fianco sarebbe presente un nuovo e misterioso compagno che le avrebbe persino regalato un anello.

“Ormai lo sanno tutti, Michelle Hunziker ha un nuovo compagno”, ha fatto sapere la fonte riportata da Deianira Marzano, e ancora: “ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”.

Michelle Hunziker: le voci sul nuovo amore

Michelle Hunziker è legata a un nuovo e misterioso compagno? Sulla questione al momento non vi sono conferme e la conduttrice, dopo la discussa liaison con Giovanni Angiolini, continua a professarsi single. “Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti”, aveva dichiarato in una delle sue ultime interviste a Oggi. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? I fan dei social sono alla caccia d’indizi.

Lo scorso marzo la conduttrice è diventata nonna per la prima volta (del piccolo Cesare) e negli ultimi mesi ha cercato di trascorre la maggior parte del suo tempo con la famiglia e con il nipotino appena nato.