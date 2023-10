I concorrenti del GF hanno dato prova di non credere nella storia tra Beatrice Luzzi e Garibaldi, e sulla questione è intervenuto Signorini.

L’intesa sbocciata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa del GF è stata oggetto di critiche nell’ultima diretta del reality show e a quanto pare i concorrenti hanno dato prova di non credere nella storia tra i due a causa della loro differenza d’età. Sulla questione è intervenuto anche il conduttore Alfonso Signorini, che a sorpresa ha preso le difese dei due concorrenti affermando:

“Non capisco perché per Beatrice, che è una signora più grande, e Giuseppe si parli di storia surreale e a nessuno venga in mente di dire la stessa cosa ai vari Flavio Briatore che stanno con ragazze di vent’anni. Se il signor Massimiliano Varrese perde la testa per Heidi che ha forse trent’anni meno di lui, qualcuno dice che si tratta di un rapporto surreale? Perché con Beatrice e Giuseppe lo si dice?”.

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini difende Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Durante l’ultima diretta del GF, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici hanno difeso la sincerità dei sentimenti tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, tra cui è scattata un’intesa speciale – nonostante la differenza d’età – nella casa del reality show. Dopo Signorini è intervenuta sulla questione anche Cesara Buonamici, che ha affermato:

“Mi fate venire in mente il presidente Macron e la sua compagna. Siete una coppia, state bene insieme, che importa chi è preso di più e chi di meno? Le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere”. In tanti si chiedono se la liaison tra i due sia destinata a durare e se ci saranno ulteriori critiche nei loro confronti all’interno del programma.