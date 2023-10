Chiara Ferragni ha promosso una nuova iniziativa che non ha mancato di sollevare commenti e polemiche in rete.

Dopo che suo marito Fedez è uscito dall’ospedale, Chiara Ferragni è tornata presto a lavoro. Nelle ultime ore l’influencer ha promosso un’iniziativa legata al suo nuovo negozio in pieno centro a Roma che non ha mancato di far discutere: a novembre infatti si terrà un cocktail d’inaugurazione a cui potrà partecipare anche un fan che abbia speso almeno 150 euro nello store.

“Circa da un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni a novembre faremo un cocktail party d’inaugurazione e da qualche giorno c’è questo concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi…”, ha dichiarato l’influencer nelle sue stories.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: l’iniziativa social fa discutere

Una vera e propria bufera ha travolto Chiara Ferragni che, nelle ultime ore, ha promosso un’iniziativa legata al suo nuovo punto vendita in pieno centro a Roma. I fan che vorranno partecipare all’estrazione per partecipare al cocktail bar a cui sarà presente l’influencer dovranno spendere almeno la cifra di 150 euro (quello che, per molti, sarebbe un “aperitivo” dal costo alquanto esagerato).

In molti inoltre non hanno apprezzato le modalità con cui Chiara Ferragni ha lanciato l’iniziativa via social, ossia aspettando solo pochi giorni da quando suo marito Fedez è stato dimesso dall’ospedale. L’imprenditrice digitale replicherà alle critiche sui social? I fan sono impazienti di saperne di più.