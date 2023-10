Glenn Gordon Caron , regista e grande amico di Bruce Willis, ha rotto il silenzio sulle condizioni dell’attore.

Bruce Willis sta convivendo da tempo con una grave forma di demenza frontotemporale che gli ha progressivamente tolto l’uso di comprendere il linguaggio. Il suo amico Glenn Gordon Caron – in un’intervista riportata da Vanity Fair – ha confessato che le condizioni dell’attore sarebbero peggiorate e ha ammesso:

“Ho la sensazione che capisca chi sono per i primi tre minuti. Sta perdendo la capacità di comunicare; era un lettore vorace (voleva che nessuno lo sapesse) e ora non legge più. Tutte quelle competenze linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia ancora lì, ma la gioia di vivere se n’è andata”.

Bruce Willis: le condizioni peggiorano

Le condizioni dell’attore Bruce Willis non sarebbero delle migliori e il suo amico, il regista Glenn Gordon Caron, ha confessato che l’attore avrebbe perso la sua gioia di vivere a causa della malattia, che gli avrebbe reso impossibile comunicare e comprendere il mondo esterno. “È come se stesse guardando la vita attraverso una porta schermata”, ha fatto sapere in un’intervista a The Post Tuesday.

Sui social in tanti hanno espresso il proprio dolore e il proprio affetto per l’attore, ma la famiglia continua mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni. Accanto a Bruce Willis in questi mesi così difficili sono sempre state presenti la moglie Emma Heming, le figlie e l’ex moglie Demi Moore.