Zucchero Fornaciari è tornato a parlare del difficile periodo che ha seguito il suo divorzio da Angela Figliè, madre delle sue due figlie.

Oggi Zucchero Fornaciari è riuscito a trovare la serenità sia professionalmente che per quanto riguarda la sua vita privata (è legato a Francesca Moser), ma lui stesso ha confessato nel docufilm incentrato sulla sua carriera (al cinema dal 23 al 25 ottobre e intitolato Zucchero – Sugar Fornaciari), quale sia stato il periodo più buio della sua vita.

Il cantante ha infatti ammesso di aver attraversato un lungo periodo di depressione dopo la separazione dalla sua prima moglie, Angela Figliè, madre delle sue figlie Irene e Alice.

“Mi sentivo annullato. Leggevo Bukowski perché era messo peggio di me. Mi facevano guardare i miei video e piangevo, non capivo dove avevo potuto trovare quell’energia, non mi interessava più niente”, ha dichiarato il cantante.

Zucchero Fornaciari

Zucchero Fornaciari: la depressione

Zucchero non ha fatto segreto di aver attraversato uno dei periodi più difficili della sua vita dopo la separazione dalla sua prima moglie, Angela Figliè, e ha anche ammesso che ad aiutarlo a uscirne sarebbe stato il suo amore per la natura.

Dopo il divorzio e alcuni anni bui, il cantante ha acquistato il suo ranch in Lunigiana (il Lunisiana Soul) e, nel rimetterlo a posto, sarebbe infatti riuscito progressivamente a riprendersi. “Ho ricominciato piano piano a ricostruirmi. Tagliavo l’erba, piantavo alberi, andavo a cercare mobili dai rigattieri. Sono stato sempre meglio”, ha ammesso Zucchero, che oggi sembra aver finalmente trovato la serenità.