Ad Amici 23 Maria De Filippi ha attirato l’attenzione generale su di sé con un blazer di Alexander McQueen e scarpe firmate Louis Vuitton.

Maria De Filippi sa bene come distinguersi durante il suo lavoro, anche dal punto di vista dei look: in una delle ultime puntate di Amici la conduttrice ha fatto il pieno di like da parte dei fan per il suo blazer nero con borchie firmato Alexander McQueen e per le sue Platform sneakers Louis Vuitton multicolore. Il costo del blazer nei negozi online supera i 2100 euro, e non si tratta dunque di un capo alla portata di tutti.

La conduttrice lo ha abbinato a una t-shirt bianca e a pantaloni neri. Per completare il look ha poi utilizzato le scarpe da ginnastica di colore rosa, arancio, verde e blu che hanno subito attirato l’attenzione generale da parte dei fan.

Maria De Filippi, il blazer Alexander McQueen: il costo da capogiro

Maria De Filippi ama i look sportivi senza rinunciare all’eleganza e ad Amici ha conquistato tutti con l’ultimo blazer da lei sfoggiato (e firmato dal celebre stilista Alexander McQueen). La conduttrice ha deciso di abbinare il suo look total black a un paio di sneakers Louis Vuitton multicolore, e sui social il risultato è stato un successo assicurato.

In tanti hanno lodato il look della conduttrice e non vedono l’ora di sapere cosa indosserà nelle prossime puntate del programma, che quest’anno è giunto alla sua 23esima edizione.