Giorgia Soleri ha rotto il silenzio dopo la fine della sua storia con Damiano David e ha spiegato perché abbia deciso di restare a Roma.

Giorgia Soleri si è confessata con i fan dei social e ha ammesso perché avrebbe deciso di restare a Roma anche dopo il suo doloroso addio a Damiano David (con cui conviveva da circa un anno e con cui ha adottato i suoi adorati gatti).

“Ti sei mai pentita di qualcosa che hai fatto per amore?”, le ha chiesto un fan attraverso le stories e a cui lei ha risposto: “Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore. Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande”.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri: la decisione di vivere a Roma

Giorgia Soleri ha raccontato ai fan i motivi per cui, dopo l’addio a Damiano David, ha scelto di restare a vivere a Roma e, nonostante tutto, non si sia pentita di questo.

“Mi sono trasferita per amore, sono rimasta perché qui ho la mia chosen family”, ha ammesso l’influencer e attivista, che ha precisato anche di aver mantenuto rapporti pacifici con l’ex fidanzato e cantante dei Maneskin. In tanti si chiedono se in futuro lei uscirà allo scoperto con una nuova fiamma ma, al momento, sulla questione non è dato sapere di più e Giorgia Soleri continua a professarsi single.