Grande preoccupazione per le condizioni di salute di Fedez. Nel pomeriggio le voci sul rientro di Chiara Ferragni da Parigi per un’emergenza avevano creato diverse preoccupazione tra i fan della coppia. Ora lo stesso Fedez tramite una storia Instagram racconta cosa gli è successo:

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perchè il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo al momento sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita“.

Con queste parole Fedez conferma le diverse voci che già nel pomeriggio di venerdì parlavano di un suo ricovero in ospedale. L’artista solo lo scorso anno era stato operato per un tumore neuroendocrino al pancreas.

Fedez

Chiara Ferragni e il rientro a Milano

Chiara Ferragni, aveva pubblicato una storia in cui spiegava che stava rientrando in Italia, da Parigi, per un’emergenza. Non erano poi sopraggiunti nuovi aggiornamenti. Fino alla storia IG di Fedez, in cui ha raccontato cosa gli è successo.