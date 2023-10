La verità di Sophie Codegoni sulla rottura con Alessandro Basciano ha portato l’avvocato del ragazzo ad intervenire.

C’era già stata alta tensione dopo l’annuncio della loro rottura, ma adesso le cose sembrano farsi ancora più complicate. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tra cui non scorre assolutamente buon sangue, specie dopo l’intervista della ragazza a Verissimo nella quale pare abbia raccontato la verità sulla loro separazione. Una realtà che non è piaciuta alla “controparte” che ha replicato anche col suo avvocato.

Sophie Codegoni, la verità su Basciano

Sophie Codegoni

C’era grande attesa per le parole della Codegoni a Verissimo e la puntata di sabato sera ha rispettato le attese. La donna, infatti, ha raccontato la sua verità sulla rottura svelando dettagli molto privati e che non hanno messo in buona luce l’ormai ex compagno.

Tra i passaggi più duri dell’intervista faccia a faccia con Silvia Toffanin, sicuramente quello dei tradimenti ma anche il momento del parto, con la nascita della loro prima figlia insieme, Celine. “Ero a 7 centimetri dal parto, lui mi guarda e mi dice: ‘ti mando tua mamma, vado a riposare un po’. Poi è stato svegliato da mio padre, visto che lui continuava a dormire“, ha raccontato l’influencer tra lo sgomento della conduttrice e dei telespettatori.

“L’ostetrica mi diceva: ‘chi è andato a dormire meglio che rimanga lì’. Io dicevo di no, che dovevano chiamarlo perché non poteva perdersi questo momento”.

La replica e le parole dell’avvocato

Dopo l’intervista, però, è arrivata subito una prima replica, addirittura dell’avvocato di Basciano. Sui social, il legale ha scritto in una storia: “Alla luce di quanto andato in onda nel programma Verissimo, il mio assistito Alessandro Basciano, che avrebbe preferito mantenere riserbo sulle questioni personali e familiari è, tuttavia, costretto a chiedere una replica sui contenuti emersi. Come è noto, le verità e le versioni raccontate possono avere più sfaccettature. Prima di condannare è sempre bene sentire il suo di entrambe le campane”.

Successivamente anche il ragazzo ha sbottato: “Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l’altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare) …visto che non ha rispettato lei in primis … con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell’arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria ….. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità … E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro …”.