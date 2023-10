Caos in queste ore per Fabrizio Corona che sembra sia stato chiamato a presentarsi in questura a Milano. Ecco cosa sta accadendo.

Personaggio sempre molto discusso e, visto anche cosa sta accadendo in questi minuti, non potrebbe essere altrimenti. Fabrizio Corona ha ricevuto la visita della polizia in casa e poi si è dovuto presentare in questura. Non sono ancora chiari i dettagli ma pare che l’ex re dei paparazzi abbia dovuto seguire le forze dell’ordine di Milano per via delle sue rivelazioni sul caso scommesse legato al calciatore della Juventus Fagioli e ad altri due atleti del pallone da lui accusati per la stessa ragione.

Fabrizio Corona in questura a Milano

Sui profili social di Corona ed in particolare della testata online da lui controllata Dillingernews sta succedendo davvero di tutto. Infatti, pare che l’ex re dei paparazzi abbia ricevuto una visita davvero particolare in questi minuti: la polizia si è presentata nella sua abitazione poco prima che l’uomo potesse fare altre rivelazioni scottanti a proposito di alcuni calciatori che scommetterebbero.

La vicenda odierna fa seguito alle rivelazioni che proprio Corona aveva fatto su Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus, parlando appunto del suo vizio per le scommesse. L’ex re dei paparazzi aveva promesso altri due nomi scottanti tra giocatori e ha mantenuto la parola anche se i suoi post social stanno “andando e venendo” dalle varie pagine.

Non si comprende esattamente cosa sia succedendo ma in un video che circola in rete pare che Corona sia andato in questura proprio per parlare di queste situazioni.

La Gazzetta del Sud riporta le parole del legale di Corona secondo cui l’uomo è stato “convocato negli uffici della Questura di Milano” per essere ascoltato “come persona informata sui fatti” nell’ambito “dell’inchiesta della Procura di Torino” sul presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che vede indagato anche il giocatore della Juventus Fagioli. “Sarà sentito dagli investigatori di Torino negli uffici di Milano”, ha precisato l’avvocato del paparazzo, il dott. Chiesa.

