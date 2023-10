Scintille ad Amici con la maestra Celentano che ha parlato molto duramente al collega Todaro e all’allievo Nicholas.

Farà sicuramente discutere il compito di Alessandra Celentano ad Amici assegnato al ballerino Nicholas. Non solo per la difficoltà ma soprattutto per le parole usate nella consueta lettera di accompagnamento. Qui, la severa prof di danza ha, di fatto, stroncato sia l’allievo che il suo maestro, Raimondo Todaro, dando loro una vera e propria lezione.

Amici, la Celentano contro Todaro e Nicholas

Alessandra Celentano

Tutto parte da alcuni comportamenti che la maestra Celentano non ha approvato da parte di Todaro e del suo allievo Nicholas durante l’ultima puntata. Per questa ragione, ecco il compito con tanto di lettera durissima ai due.

Nel daytime odierno di Amici, la prof di danza classica ha decisamente smontato il collega e, di conseguenza, anche il ballerino della scuola: “Carissimi Nicholas e Raimondo, sono qui a spiegarvi come nel mondo della danza lo sport è sempre stato fonte di ispirazione”. E dopo aver fatto alcuni nomi importanti, ecco la prima stoccata: “Chissà se li conoscete”.

“Mi sento in dovere, a questo punto, di spiegarvi che si tratta sempre e solo di arte, di tecnica, di studio e di mettersi in discussione con tanta umiltà. A proposito di umiltà: spero che Nicholas non segua l’esempio del suo coach. […]”.

Alla fine la maestra ha dato modo a Nicholas di scegliere tra due diversi compiti e il ragazzo ha voluto proporsi nel farle entrambe anche se gli stessi compagni della scuola hanno provato a consigliargli di farne solo una, possibilmente quella più facile.

Staremo a vedere a questo punto come andrà a finire la vicenda e se Todaro vorrà replicare in qualche modo alla sua collega dopo le pesanti parole dette nella clip.

Di seguito, invece, il post su X con la reazione del ballerino ai compiti della maestra: