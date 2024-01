Tante notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo in questi ultimi giorni. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Ultimi giorni davvero ricchi di scoop e notizie dal mondo dello spettacolo e della tv. Le rivelazioni su Ilary Blasi e Cristiano Iovino si sono prese la scena facendo tornare a galla le note vicende della separazione tra la conduttrice e Francesco Totti. Ma non solo. Anche Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé, soprattutto per il suo cambio di strategia sui social dopo lo scandalo del pandoro. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i migliori gossip della settimana dal 22 al 26 gennaio 2024.

I gossip della settimana: scoop su Ilary Blasi e Cristian Iovino

Ilary Blasi

Dopo le rivelazioni di Ilary Blasi nel docufilm ‘Unica’ e nel suo libro, ecco la versione dei fatti da parte dell'”uomo del caffè”. Infatti, Cristiano Iovino è uscito allo scoperto ammettendo di aver avuto una relazione con la conduttrice o, per lo meno, una frequentazione.

Frasi che hanno scatenato, ovviamente, la reazione dei media e anche quella della diretta interessata che si è poi espressa ancora su Totti e Noemi.

La nuova strategia di Chiara Ferragni sui social

Chiara Ferragni

Dopo lo scandalo pandoro e le note vicende sulla falsa beneficenza, Chiara Ferragni è tornata sui social. Per la nota imprenditrice, però, un netto cambio di strategia. La donna, infatti, ha scelto di condividere i suoi contenuti senza dare la possibilità ai seguaci di commentare. Una situazione che è stata poi modificata “limitando” e basta le azioni degli utenti.

Romina Carrisi è diventata mamma

Romina Carrisi

Una splendida notizia è arrivata in casa Carrisi, la figlia di Al Bano, infatti, Romina, è diventata mamma per la prima volta. Dopo il tenero annuncio è arrivata anche la prima foto social con tanto di post tenerissimo nel quale il piccolo Axel Lupo è stato mostrato, seppur solo in parte.

La festa per il 47esimo compleanno di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker

Non sente l’età che avanza Michelle Hunziker che ha festeggiato i 47 anni. Per la showgirl una splendida festa a sorpresa alla quale erano presenti tutti i suoi cari e anche tanti amici che la donna ha voluto ringraziare subito appena tornata a casa: “Vi voglio tanto, tanto bene e mi sento anche tanto voluta bene”, alcune delle sue parole.

Chiara Nasti e Zaccagni, il bellissimo gender reveal party

Chiara Nasti

Non sono mancate anche le splendide notizie in casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia, infatti, ha scoperto finalmente il sesso del secondo bebè in arrivo. Per l’influencer e il calciatore un gender reveal party con i fiocchi e, ovviamente, tantissime immagini e video condivise con i loro seguaci sui social.