La giovane influencer ha condiviso sui social i momenti più emozionanti del gender reveal. La coppia è al settimo cielo.

Due anni dopo la nascita di Thiago, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno annunciato di essere in attesa di una bambina. La felice scoperta è avvenuta durante il party organizzato con amici e parenti.

Il gender reveal di Chiara Nasti: sarà una bambina

Chiara Nasti è incinta di quattro mesi del suo secondo figlio, e ha condiviso il suo gender reveal sui social. L’annuncio della gravidanza era stato dato da Zaccagni dopo la vittoria del derby con la Lazio.Durante il party organizzato insieme ad amici e parenti, la coppia ha scoperto di essere in dolce attesa di una bambina.

Nel video pubblicato su Instagram, si vede la coppia aprire una grande scatola con un fiocco sopra dalla quale fuoriescono centinaia di palloncini rosa: è il segnale che sta arrivando una bambina. Accanto alle immagini che sono comparse sui loro profili social, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scritto: “It’s a Girl. Quanto siamo felici“. La giovane influencer, infatti, non aveva mai nascosto di desiderare una bimba.

La notizia ha scatenato immediatamente moltissimi like e commenti, tra cui quelli di tanti amici famosi. Tra questi compare anche quello di Giulia De Lellis, che ha scritto: “Ma ovviamente ovviamente ovviamente“.

Chiara e Mattia hanno già un figlio, Thiago, nato nel 2022, e con l’arrivo della bambina, la quale potrebbe chiamarsi Kimberly o Jennifer (come ha detto lei giorni fa) – anche se il nome favorito dall’influencer è Barbie, ma nessuno pare approvarlo – la famiglia potrebbe essere finalmente completa.

Chiara Nasti criticata per l’eccessivo esercizio fisico

Recentemente, la bellissima influencer napoletana ha risposto alle critiche di coloro che l’hanno giudicata per l’eccessivo esercizio fisico durante la gravidanza. Ha dichiarato: “Qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Ahahah, non è che se voi non riuscite a farlo io devo seguire il vostro esempio. Non capisco perché mi fate notare che due gravidanze troppo ravvicinate cambiano il corpo. Ma a me cosa importa? Poi vedremo se il mio corpo non tornerà come prima…”.

La coppia è felicissima che questa volta il fiocco sarà rosa. “Davvero, se faccio degli esercizi mirati che mi fanno stare bene sia io che il mio bambino, perché vi preoccupate se il mio corpo non tornerà come prima? Magari sarà il vostro a rovinarsi sempre di più… Non capisco perché dovete invidiare chi si prende cura di sé“, ha aggiunto. “E poi, se non volete impegnarvi voi, perché generalizzate. Siete gelose, ammettetelo, perché non ce la fate“, ha continuato.