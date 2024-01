Dopo aver annunciato la seconda gravidanza, Chiara Nasti non smette di voler restare in forma e a chi la critica replica a tono.

Sta per arrivare il secondo figlio o figlia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Per la verità mancano ancora diversi mesi ma a quanto pare la voglia di abbracciare il secondo bebè della famiglia è tanta. Dopo essere arrivata ora al quarto mese, la nota influencer non rinuncia comunque a tenersi in forma e ad allenarsi, una cosa che pare aver infastidito diversi utenti social che la seguono e che ha portato la diretta interessata a replicare a tono.

Chiara Nasti si allena in gravidanza: la replica agli haters

Chiara Nasti

Attraverso una serie di stories su Instagram, la Nasti ha detto: “Io non ho capito perché la gente se la prende così tanto quando le persone si allenano in gravidanza? Se faccio degli esercizi mirati che fanno bene a me e al mio bambino a voi cosa importa? Non capisco perché dovete invidiare chi si mantiene bene”.

Lo sfogo dell’influencer è poi andato avanti: “Con i sacrifici e gli sforzi si ottiene tutto, non è vero che il corpo cambia. Tutto dipende da noi. Non capisco perché dovete farmi notare ‘due gravidanze vicine, il corpo non torna come prima’. Poi vediamo se non torna come prima”.

Evidentemente qualche haters di troppo ha scritto dei messaggi che hanno fatto arrabbiare parecchio la bella Chiara che ha ancora replicato: “Ma qual è il vostro problema se voglio allenarmi? Non è che se voi non ce la fate gli altri sono come voi“.

La donna ha poi spiegato che per il suo “benessere mentale” non vuole trascurarsi. E ancora sul mondo social, le apparenze e le critiche: “Ormai su questi social sembra sempre che una persona debba fingere di mandare messaggi positivi. A me non importa, io ho una bella famiglia e sono in dolce attesa. Inoltre, sono una brava persona, reale e anche molto umile. Quindi potete seguire altro”.

La Nasti non poteva chiudere lo sfogo se non con una delle sue frasi velenose: “Mille volte meglio fare invidia che pietà”.

Di seguito anche un post Instagram della donna in compagnia del marito e del figlio Thiago: