Pesante lutto per Simona Izzo. Il marito Ricky Tognazzi ha annunciato la morte di sua suocera, la signora Liliana D’Amico.

Sono ore di grande tristezza in casa di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Infatti, l’attore ha annunciato con un messaggio molto forte e sentito la morte della suocera, madre di sua moglie, la signora Liliana D’Amico. Un lutto fortissimo che ha subito ricevuto un’ondata d’affetto da parte di tantissime persone.

Morta la madre di Simona Izzo: l’annuncio di Ricky Tognazzi

Simona Izzo

Attraverso un messaggio condiviso su Instagram, Tognazzi ha annunciato la morte della madre di sua moglie Simona Izzo e lo ha fatto con grande emozione.

“Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa”, ha scritto l’uomo. “Ci hai detto: ‘Quanto siete belli!’. Sei sempre stata così Lilly , adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie”.

L’annuncio di Tognazzi è poi andato avanti spiegando maggiori dettagli sui funerali della donna e l’ultimo saluto che la famiglia le darà. “L’ultimo saluto si svolgerà sabato 27 alle ore 11.00, alla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, via di Sant’Agnese n.3. Parcheggio in via Ghirza n. 4, 50mt a destra dopo l’ ingresso di via di Sant’Agnese”, ha aggiunto l’uomo.

Da quanto si è appreso dalle parole di Tognazzi, la signora Liliana, 92 anni, è deceduta nella notta tra mercoledì 24 e giovedì 25 gennaio. Al momento non sono state rese note le cause della morte e, con ogni probabilità, non verranno dati ulteriori dettagli, almeno per il momento.

Di seguito anche il post Instagram con il triste annuncio sulla scomparsa della donna 92enne: