Dallo scandalo Corona-Signorini fino alla “notte d’amore” di Stefano De Martino-Rocío: gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo la tragica notizia della perdita del figlio di Raffaella Fico. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della televisione è stato travolto da numerosi aggiornamenti. Tra i gossip più discussi spiccano le prime immagini della “storia segreta” tra Stefano De Martino e Rocio, fino allo scandalo Corona-Signorini e il sorprendente ritorno di Emma Marrone dopo dodici anni. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 15 al 19 dicembre 2025.

Notte d’amore a casa di Stefano De Martino: le prime foto con Rocío Muñoz Morales

Questa settimana si apre con nuovi sviluppi sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Rocío Muñoz Morales. A rilanciare la vicenda è Diva e Donna, che ha pubblicato una serie di scatti destinati a far discutere.

Le immagini raccontano una serata piuttosto eloquente: il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato visto rientrare da solo intorno alle 21:50, mentre l’attrice spagnola sarebbe uscita dallo stesso portone solo diverse ore dopo, nel cuore della notte.

Non ci sono baci o atteggiamenti affettuosi, ma la sequenza temporale ha subito acceso i sospetti, facendo parlare di una possibile “notte d’amore a casa di lui“. Il servizio ha avuto un’eco immediata, tanto da essere ripreso anche dalla stampa estera.

In particolare, diversi media spagnoli – tra cui El Mundo – hanno rilanciato la notizia, suggerendo che la relazione tra i due sia ormai qualcosa di concreto.

Andrea Delogu bacia un uomo per strada: smentita la ship con Nikita Perotti

Nuove immagini svelano un retroscena inaspettato nella vita sentimentale di Andrea Delogu. Dopo settimane di voci sul suo presunto rapporto con Nikita Perotti, ballerino di Ballando con le Stelle, a fare chiarezza è un bacio immortalato in strada con un altro uomo.

A pubblicare gli scatti è stato il settimanale Chi. Nelle foto, la conduttrice appare sorridente e complice mentre passeggia con un uomo che non è il suo maestro. L’uomo in questione sarebbe Alessandro Marziali, di cui si conosce ancora poco.

Clizia Incorvaia, sentenza sul caso delle foto della figlia dopo l’accusa di Sarcina

Il tribunale di Roma ha archiviato il procedimento contro Clizia Incorvaia, accusata dall’ex marito Francesco Sarcina di aver pubblicato immagini della figlia minorenne sui social senza il suo consenso.

L’accusa, che si basava sul presunto utilizzo dell’immagine della bambina per fini commerciali e senza autorizzazione, è stata ritenuta infondata. Il giudice ha quindi stabilito il non luogo a procedere, prosciogliendo l’influencer da ogni addebito e riconoscendo che non è stato commesso alcun reato.

A poche ore dalla sentenza, l’influencer ha scelto di commentare pubblicamente la vicenda con un lungo post su Instagram.

Nel suo messaggio ha scritto: “A volte il silenzio è una forma di rispetto. Altre volte è una forma di fiducia. Fiducia che le cose, quando sono VERE, trovino da sole il loro posto. Ho imparato che non tutto ha bisogno di essere spiegato, e che non tutto va esposto. Soprattutto quando la quotidianità viene utilizzata in modo strumentale per ferire, aumentare il proprio sé a discapito di tutti, anche dei nostri figli. Ci sono scelte che si fanno ogni giorno, lontano dai riflettori, guidate solo dal senso di responsabilità e dall’amore. Oggi scelgo di continuare così: con discrezione, con gratitudine, e con la serenità di chi sa di aver sempre agito in buona fede. E la giustizia lo sa. Il resto non ha bisogno di parole“.

Emma Marrone e il ritorno a sorpresa dopo 12 anni

Emma Marrone torna sorprendentemente in vetta alle classifiche musicali con un brano di oltre dieci anni fa. Grazie a un trend partito su TikTok, L’amore non mi basta, è improvvisamente diventato virale, trasformandosi nella colonna sonora di video dedicati a grandi nomi del calcio italiano.

Su Spotify, il singolo ha raggiunto la vetta della Top 50 Italia il 15 dicembre 2025, con oltre 206mila ascolti in un solo giorno. Sorpresa e commossa, ha commentato con ironia sui social: “Scusate. Non mi sento molto bene“, per poi ringraziare i fan in un messaggio più profondo: “Io ho sempre pensato che quando le canzoni fanno parte di un immaginario tornano sempre e questa è la cosa che mi riempie il cuore di gioia“.

Fabrizio Corona lancia la sua docuserie TV su Netflix

Dopo la puntata di Falsissimo e le dichiarazioni scandalose su Alfonso Signorini, Fabrizio Corona ha rilanciato con l’annuncio della sua docuserie targata Netflix, pronta a far discutere. Fabrizio Corona: Io sono notizia arriverà sulla piattaforma il 9 gennaio 2026, con l’obiettivo dichiarato di offrire un ritratto diretto e senza filtri non solo del suo personaggio, ma anche di un’Italia dove i confini tra realtà e spettacolo si fanno sempre più labili.

La serie è composta da cinque episodi e nel teaser spicca anche l’intervento di Nina Moric.

Federica Pellegrini annuncia la seconda gravidanza

Federica Pellegrini sarà di nuovo mamma. Con un post sui social, l’ex campionessa ha annunciato che aspetta una seconda bambina dal marito Matteo Giunta. La notizia è arrivata con una semplice foto accompagnata dalla frase: “Piovono polpette. Inaspettata, come le sorprese più belle… Ti aspettiamo, piccolina“.