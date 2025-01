Ferragnez flop, la fuga di Amadeus e tanti “sì”: i migliori gossip dell’anno

Quali sono stati i migliori gossip dell’anno 2024? Tantissime le notizie ma alcune hanno segnato particolarmente il mondo dello spettacolo, della tv e dei social…

Il 2024 è stato un anno incredibilmente ricco di notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e naturalmente dei social. Le notizie che si sono susseguite nei vari mesi hanno coinvolto milioni e milioni di persone. Ma quali sono stati i migliori gossip dell’anno? Sicuramente tra i protagonisti troviamo Fedez e Chiara Ferragni che si sono detti definitivamente addio, ma anche tante altre curiosità e “unioni”…

I gossip dell’anno 2024: Angelina Mango vince Sanremo 2024

Andiamo in ordine cronologico e parliamo del Festival di Sanremo 2024. Tanti artisti, tante canzoni ma, come sempre un solo vincitore. Anzi, in questo caso una sola vincitrice.

Angelina Mango

Angelina Mango ha vinto la kermesse musicale dell’Ariston con il brano ‘La noia’, poi portato anche all’Eurovision Song Contest. Seconda posizione a Sanremo per Geolier, mentre Annalisa è arrivata terza. Ghali è arrivato quarto e Irama si è classificato quinto.

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati

Chiara Ferragni – Fedez

Sono stati protagonisti nei primi mesi del 2024 di un tira e molla “davanti a tutti” che ha incollato milioni di seguaci social ma anche di telespettatori. Stiamo parlando di Chiara Ferragni e di Fedez che dopo il pandoro gate che ha coinvolto l’imprenditrice digitale, si sono lasciati.

Dopo mesi e mesi di rumors, indiscrezioni e mosse social, alla fine, la separazione è diventata ufficiale.

Le malattie di Kate Middleton e Re Carlo

Kate Middleton e Re Carlo III

A prendersi la scena, purtroppo, per motivi legati alla loro salute, sono stati anche i Reali Inglesi. In particolare Kate Middleton e Re Carlo sono usciti allo scoperto svelando le rispettive lotte contro un tumore.

La malattia di Kate Middleton ha tenuto col fiato sul collo il Regno Unito e tutto il mondo. Lo stesso per quanto riguarda quella di Re Carlo. Adesso, entrambi sembrano stare meglio ma le vicende della Royal Family restano un tema di cui, sicuramente, si parlerà anche nel 2025.

Amadeus, l’addio alla Rai

Amadeus

Dai Reali, ad un Re della televisione. Il 2024 è stato anche l’anno dell’addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore, infatti, non ha rinnovato il proprio contratto con la tv di Stato e non senza qualche polemica ha salutato passando a Discovery e prendendosi la scena dopo l’estate sul Nove.

I matrimoni di Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez

Diletta Leotta

A metà anno è stato tempo di nozze vip. Protagoniste Diletta Leotta e Cecilia Rodriguez. Le due famosissime donne di spettacolo, infatti, hanno rispettivamente sposati i propri partner.

Per la conduttrice, ecco il “sì” con Karius mentre per la sorella di Belen, è arrivato il bellissimo matrimonio con Ignazio Moser con tantissime foto dell’evento.

Il dissing tra Fedez e Tony Effe

Tony Effe

Cambiamo totalmente argomento e parliamo di musica, o meglio, di “dissing”. A fine anno si è preso la scena il confronto durissimo tra due “ex amici”, Fedez e Tony Effe. I due si sono scambiati offese reciproche mettendo in mezzo anche la famiglia di Federico e tanto altro. Una vicenda che ha fatto tanto parlare e che siamo sicuri continuerà a farlo anche nel prossimo anno.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni

Non lo abbiamo fatto di proposito ma dopo aver parlato di Tony Effe e Fedez tocca a Chiara Ferragni. Ebbene sì, perché dopo essersi lasciata con il rapper e padre dei suoi figli, la donna sembra aver ritrovato l’amore con Giovanni Tronchetti Provera.

I due, ormai, fanno coppia da diverse settimane e non si nascondono più. Dopo un 2024 travagliato, forse, per l’influencer potrebbe esserci un 2025 di serenità.