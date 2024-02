Brutte notizie per Re Carlo d’Inghilterra: il sovrano ha il cancro. Da Buckingham Palace è arrivato il terribile comunicato ufficiale.

Il comunicato ufficiale di Buckingham Palace: “Re Carlo ha il cancro“. In queste ore è arrivato l’annuncio della Famiglia Reale con tanto di nota apparsa sui vari profili anche social. Una notizia terribile che fa seguito a quella dell’operazione alla prostata a cui il sovrano si era sottoposto nei giorni scorsi.

“Re Carlo ha il cancro”: l’annuncio Buckingham Palace

Re Carlo d’Inghilterra

Dopo i rumors sulle condizioni di salute del sovrano che destavano preoccupazione, ecco la notizia terribile che ha scosso il Regno Unito: il Re ha il cancro. A renderlo noto, come detto, una nota ufficiale direttamente di Buckingham Palace pubblicata anche su Instagram nella quale si spiega la situazione legata appunto a Re Carlo.

“Durante il recente ricovero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, un diverso motivo di preoccupazione è stato notato. Successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro“, si legge.

“Sua maestà ha cominciato oggi un programma di trattamento regolare, durante il quale gli è stato consigliato dai medici di rinviare gli impegni rivolti al pubblico”.

Il comunicato ufficiale ha poi proseguito facendo riferimento alle condizioni dell’uomo e alle scelta di rendere nota la sua condizioni: “Il Re è grato al team medico per il loro rapido intervento, che è stato reso possibile grazie alla sua recente visita ospedaliera. Rimane totalmente ottimista circa il trattamento e non vede l’ora di tornare il prima possibile al pieno servizio pubblico”. E ancora: “Sua Maestà ha scelto di condividere la sua diagnosi per evitare speculazioni“.

Di seguito anche il post Instagram con il comunicato ufficiale: