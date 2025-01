Vip morti nel 2024: da Gigi Riva a Shannen Doherty, passando per Sandra Milo

Il 2024 è stato un anno infausto: ecco chi sono i Vip morti negli ultimi 365 giorni, da Alain Delon a Totò Schillaci.

Un anno di dolorosi addi il 2024. Sono tanti i Vip, sia italiani che internazionali, che hanno abbandonato la vita terrena lasciando un vuoto immenso nel cuore di quanti li hanno amati. Da Alain Delon a Totò Schillaci, passando per Philippe Leroy e Gaetano Pesce. Ripercorriamo le morti degli ultimi 365 giorni.

Vip morti nel 2024: un anno di dolorosi addii

Il 2024 è stato un anno particolarmente doloroso, che ci ha visto dire addio a personaggi che, in alcuni casi, credevamo immortali. Vip di fama nazionale e internazionale che, grazie alla loro vita straordinaria, continueranno a esistere sia nel cuore di quanti li hanno amati che nella memoria collettiva. Sono morti, ma non sono scomparsi del tutto: questo, almeno, è il pensiero con cui ci possiamo consolare attingendo dall’eredità – film, opere, etc. – che ci hanno lasciato.

Il 4 gennaio abbiamo detto addio a David Soul (80 anni), l’indimenticabile interprete di Hutch, il biondo del telefilm Starsky & Hutch, mentre il 22 dello stesso mese è deceduto Gigi Riva (79 anni), il grande Rombo di Tuono che ha dominato il calcio degli anni Settanta. Il 29 gennaio l’Italia intera è stata scossa da un’altra notizia terribile: la morte di Sandra Milo. Sandrocchia se n’è andata alla veneranda età di 90 anni, ma ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il 3 febbraio è scomparso Vittorio Emanuele di Savoia (87 anni), figura piuttosto discussa, seguito il 16 febbraio da un’altra personalità particolare, Aleksej Navalnyj (47 anni), storico oppositore di Vladimir Putin. A soli 66 anni, il 26 febbraio, è morto uno dei critici musicali più amati d’Italia, Ernesto Assante, mentre il 29 febbraio abbiamo detto addio al regista toscano Paolo Taviani (92 anni). Marzo si è aperto con un lutto che potevamo aspettarci: il primo giorno del mese è passata a miglior vita l’eccentrica Iris Apfel (102 anni).

Sport, moda, cinema: i lutti non risparmiano nessun settore

I lutti del 2024 non hanno risparmiato nessun settore, neanche quello della moda, che il 12 aprile ha detto addio a Roberto Cavalli. Lo stilista, deceduto all’età di 83 anni, è stato preceduto dallo scultore Gaetano Pesce, scomparso a 84 anni lasciando una discussa istallazione alla città di Napoli. Il mese di aprile ha visto altre due morti degne di nota: il giocatore di football O.J. Simpson il 10 a 76 anni e lo scrittore Paul Auster il 30 a 77 anni.

Anche maggio non è stato clemente: l’attore Bernard Hill (il 5 a 79 anni), la scrittrice Alice Munro (il 13 a 92 anni) e DJ Franchino (il 19 a 71 anni). Idem per il mese di giugno: l’attore Philippe Leroy (l’1 a 93 anni), la cantante Françoise Hardy (l’11 a 80 anni), l’attrice Anouk Aimée (il 18 a 92 anni) e l’attore Donald Sutherland (il 20 a 88 anni).

Luglio si è aperto con un lutto tutto italiano: il primo giorno del mese, a soli 67 anni, è morta l’attrice Maria Rosaria Omaggio. Qualche giorno dopo, il 6 per l’esattezza, se n’è andato il cantante Pino D’Angiò (72 anni), seguito l’11 luglio dall’attrice Shelley Duvall (75 anni) e il 12 luglio dall’artista Bill Viola (73 anni).

2024: un anno duro, durissimo

Il 13 luglio il mondo intero si è fermato per dire addio a un’attrice amatissima, che con le sue interpretazioni ha fatto innamorare intere generazioni. Stiamo parlando di Shannen Doherty, la bellissima Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, deceduta a soli 53 anni a causa di un terribile cancro al seno contro cui combatteva dal 2015. Qualche giorno dopo, il 31 per l’esattezza, è scomparso un grande attore teatrale italiano, Roberto Herlitzka (86 anni).

Agosto, neanche a dirlo, è stato funesto come i mesi precedenti. I Vip morti sono stati: Gena Rowlands (il 14 a 94 anni), il mitico Alain Delon (il 18 a 88 anni) e John Amos (il 21 a 84 anni). Settembre è stato particolarmente duro per l’Italia, che ha salutato per sempre personaggi molto amati: Luca Giurato (l’11 a 84 anni), Totò Schillaci (il 18 a 59 anni), Paola Marella (il 21 a 61 anni), James Earl Jones (il 9 a 93 anni) e Maggie Smith (il 27 a 89 anni).

A ottobre 2024 sono scomparsi sia volti italiani molto amati che personaggi di fama internazionale altrettanto apprezzati: Lea Pericoli (il 4 a 89 anni), Sammy Basso (il 5 a 28 anni), Ethel Kennedy (il 10 a 95 anni), Lilly Ledbetter (il 12 a 86 anni) e Liam Payne (il 16 a 31 anni). Novembre è stato più clemente: abbiamo detto addio alla cantante americana Quincy Jones il 3 a 91 anni e il musicista Bob Bryar il 5 a soli 44 anni.