Musica in lutto: “Morto improvvisamente”, addio al famoso cantante

Addio al famoso cantautore e vincitore della Targa Tenco 2024, Paolo Benvegnù. Era apparso in televisione solamente poche ore fa.

Sono ore di grande amarezza per la musica: è morto improvvisamente il famoso cantautore Paolo Benvegnù, vincitore della Targa Tenco 2024. L’artista era apparso solamente poche ore prima del decesso in televisione a Via dei Matti, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni. Non sono stati dati dettagli sui motivi della triste dipartita.

Morto Paolo Benvegnù: l’annuncio

Mondo della musica in lutto per la morte di Paolo Benvegnù, famoso cantautore. A darne il triste annuncio è stata la famiglia, insieme agli amici e ai collaboratori che ne hanno comunicato “con grande dolore la prematura scomparsa”. Il cantautore e musicista aveva vinto la Targa Tenco 2024 con “È inutile parlare d’amore” come “Migliore Album in assoluto”.

Solo recentemente aveva pubblicato “Piccoli Fragilissimi Film – Reloaded”, una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004.

Solamente ieri, Benvegnù era apparso in televisione a Via dei Matti, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni. In questo senso la sua morte improvvisa ha lasciato tutti sgomenti.

La carriera

Nato a Milano il 14 febbraio 1965, Benvegnù aveva fondato gli Scisma, gruppo rock alternativo di cui è stato chitarrista e cantante, nel 1993. La band era riuscita a vincere il premio Ciampi nel 1998 e nel croso del tempo ha tenuto concerti in giro per tutta Europa. Nel 2000 la decisione di sciogliersi e nel 2004 ecco l’inizio della sua carriera da solista. Il suo primo album è stato “Piccoli Fragilissimi Film”, anticipato dal singolo “Suggestionabili”.

Nel 2024 è il vincitore della Targa Tenco con “È inutile parlare d’amore” come “Migliore Album in assoluto” (disco prodotto insieme a Luca “Roccia” Baldini) e secondo classificato nella categoria “Miglior Canzone” con “L’Oceano” feat. Brunori Sas.