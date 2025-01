Federico Fashion Style apre il suo primo salone all’estero: ecco dove

Grande traguardo per Federico Fashion Style che ha annunciato la prima apertura all’estero di un suo salone. Ecco dove.

Importanti novità lavorative per Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere dei vip, infatti, ha annunciato a tutto il suo pubblico e ai suoi clienti l’apertura di un nuovo salone, il primo all’estero. Nel dettaglio, la nuova attività è nata a Sharm el-Sheikh, in Egitto, località nella quale in questi anni spesso è andato in vacanza, ben documentando ogni volta il tutto.

Federico Fashion Style, l’annuncio sul nuovo salone

Attraverso un post su Instagram, Federico Fashion Style ha raccontato a tutti il grande traguardo professionale raggiunto con l’apertura di un salone all’estero, il suo primo in assoluto. Nello specifico, come anticipato, l’attività è nata a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

“Vi presento il primo Federico Fashion Style all’estero, precisamente a sharm el-Sheikh all’interno del @dominacoralbay un salone aperto tutto l’anno con tutti prodotti firmati e uno staff italiano! Vi aspettiamo!”, ha scritto Lauri con grande orgoglio e condividendo tanti scatti relativi alla struttura pronta ad accogliere i clienti.

I dettagli del salone

Dando uno sguardo alle foto condivide da Lauri, il salone rispecchia lo stile degli altri. In evidenza il giusto mix tra nero e color oro. Presente anche del marmo grigio con striature dorate. I lampadari sono color oro con gocce di cristallo. Insomma, pare proprio che Lauri abbia pensato ad ogni minimo dettaglio.

Al netto delle scelte del parrucchiere dei vip, non tutti hanno gradito l’estetica del salone. Sotto al post, infatti, si possono leggere commenti non eccellenti: “Troppo sfarzo secondo me”, ha detto un utente. “Avrei optato per altri colori”, “Oro, oro e oro. Bah”, si legge ancora. “Ma come mai proprio in Egitto?”, ha invece domandato qualche curioso. Un altro seguace, invece, è stato di parere opposto: “Ammiro chi sa osare e in anzitutto ha l’energia per farlo! Sai quanti rosicheranno? Ho già letto qualche commento…. Ca va sans dire!!!”. Staremo a vedere se Lauri vorrà dare qualche risposta, se non subito ad attività avviata.