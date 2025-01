Antonella Clerici saluta il 2024: ecco come

Ultimi momenti del 2024 e grandi aspettative per il 2025: ecco come Antonella Clerici ha voluto dire addio all’anno appena vissuto.

Seguitissima e amatissima, in tv e sui social, Antonella Clerici è stata protagonista di un saluto speciale al 2024 ormai terminato. La nota conduttrice, su Instagram, ha condiviso un video dei migliori e peggiori momenti vissuti con tanto di auspicio per l’anno che sarà. Il suo post ha subito ottenuto tantissimi like e commenti da parte dei seguaci.

Antonella Clerici saluta il 2024

Attraverso un bel filmato su Instagram, Antonella Clerici ha deciso di dire addio al 2024 appena vissuto e di gettare lo sguardo al 2025 che sarà. La conduttrice ha pubblicato un clip molto carina con i momenti migliori vissuti accompagnata da una dolce didascalia.

Antonella Clerici

“Ciao 2024… ogni anno che passa è sempre un po’ malinconico”, ha esordito la presentatrice. “Il tempo è veloce, troppo. L’importante è che sia dolce. La vita è cosi imprevedibile ma questo è il suo bello. Bisogna solo saper scivolare con serenità sulle cose! Felice #2025 a tutti voi”.

Le reazioni e lo sguardo al 2025

Le parole della Clerici sono state poche ma intense e hanno dato enfasi alla clip pubblicata che mostra diversi momenti del 2024 che l’hanno vista protagonista o che hanno riguardato alcuni suoi amici, parenti o colleghi.

Il post della donna ha raccolto tantissimi messaggi di auguri in vista del 2025: “Antonella sei stata speciale come ogni anno, buon 2025”, le ha scritto una seguace. “Per fortuna che anche nel 2025 ti seguiremo”, ha detto un altro facendo riferimento con ogni probabilità agli impegni sul piccolo schermo della conduttrice.

La brava Antonella sarà protagonista con “È Sempre Mezzogiorno” e tornerà in prima serata con il programma “The Voice Senior” che vede diversi over 60 sfidarsi a tema musica.