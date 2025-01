Sonia Bruganelli a cena con l’ex ma c’è un’assenza…

Momento di reunion di famiglia per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, impegnati a cena fuori con tutti i figli. Manca una persona…

Sonia Bruganelli, imprenditrice e opinionista, ha trascorso una serata speciale con l’ex marito Paolo Bonolis e la loro famiglia allargata. Nonostante la separazione, i due, infatti, stanno mantenendo un rapporto sereno, dimostrando grande maturità e attenzione verso i figli. L’ultima cena condivisa con i propri seguaci via social ha però visto un assente: Angelo Madonia, attuale compagno della Bruganelli.

Cena di famiglia per Sonia Bruganelli

Ad ogni modo la cena, svoltasi in un ristorante elegante, ha riunito Davide, Adele e Silvia, i tre figli nati dal matrimonio tra Sonia e Paolo. Con loro era presente anche il primogenito di Bonolis, Stefano, avuto dall'ex moglie Diane Zoeller. Proprio Stefano è arrivato con la moglie Candice e il figlio Sebastiano Silvio, aggiungendo un tocco speciale alla serata.

Ad ogni modo la cena, svoltasi in un ristorante elegante, ha riunito Davide, Adele e Silvia, i tre figli nati dal matrimonio tra Sonia e Paolo. Con loro era presente anche il primogenito di Bonolis, Stefano, avuto dall’ex moglie Diane Zoeller. Proprio Stefano è arrivato con la moglie Candice e il figlio Sebastiano Silvio, aggiungendo un tocco speciale alla serata.

Il feeling in famiglia e l’assenza di Madonia

L’atmosfera, a giudicare dagli scatti social nelle stories Instagram della bella Sonia, è apparsa calorosa e armoniosa. Nonostante le differenze di età tra i figli, l’intesa familiare sembra solida e naturale, grazie alla capacità di Sonia e Paolo di costruire e mantenere un ambiente positivo al netto di tutto.

Assente alla cena Angelo Madonia, attuale compagno della Bruganelli. La sua mancanza non ha però turbato il clima sereno della serata, che ha celebrato la coesione familiare e l’importanza degli affetti. Forse, proprio per questo, non c’è da stupirsi della sua assenza visto che si è trattato di una reunion di famiglia.

Questa cena è l’ennesima dimostrazione della volontà degli ex coniugi di mettere i figli al primo posto, affrontando con maturità le sfide della separazione. Sonia e Paolo stanno continuando a dare un esempio di come si possa mantenere una famiglia unita e felice, anche quando le circostanze della vita portano a dei cambiamenti.