Il 2025 parte col botto per Fedez, le flebo prima della serata a Saint Barth: la nuova tendenza dei vip per recuperare energia.

Fedez non smette mai di sorprendere i suoi fan, nemmeno durante le vacanze. In vacanza ai Caraibi, sull’esclusiva isola di Saint Barth, il rapper ha condiviso su Instagram un momento insolito: una seduta di flebo vitaminica, conosciuta anche come “IV Drips”. Ma come sta il rapper? Scopriamo tutti i dettagli.

Fedez vittima della nuova moda: le flebo vitaminiche

Con il commento ironico, “Un po’ di vitamine prima della festa, perché sembriamo giovani ma siamo anziani“, Fedez ha svelato la sua strategia per affrontare al meglio i festeggiamenti di Capodanno.

Le flebo vitaminiche stanno diventando un must tra i vip. Questi cocktail di nutrienti iniettati direttamente in vena promettono di restituire energia e vitalità in pochi minuti. Utilizzate per combattere stanchezza, jet lag, e persino i postumi di una sbornia, le IV Drips sono ormai un lusso accessibile in molte località di vacanza e hotel esclusivi.

Fedez

Il costo di una flebo vitaminica può variare da 150 euro a diverse migliaia, a seconda della combinazione di vitamine, minerali, amminoacidi e sostanze antiossidanti. La durata della seduta è di circa 40 minuti.

Fedez inizia il nuovo anno a Saint Barth

Dopo il trattamento, Fedez non si è fatto attendere nei locali di Saint Barth, dove si è scatenato tra musica e divertimento con amici e familiari.

Ma non sono mancate le frecciatine social neanche durante il suo Capodanno. Infatti, il rapper ha condiviso un post tra le storie che ha attirato l’attenzione: “Allora ragazzi: 2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 un fantastico divorzio. Io non so cosa mi aspetterà nel 2025, ma so che c’è una sola certezza nella mia vita: che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco. Daje treni” ha scritto.