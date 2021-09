La Casa di Carta 5 avrà anche un secondo volume! Tutti i dettagli sul ciclo finale della serie tv spagnola, un fenomeno mondiale.

La fine è vicina. Dopo il rilascio del volume 1 di venerdì 3 settembre, La Casa di Carta 5 parte 2 segnerà l’epilogo definitivo. Tutti i nodi verranno al pettine e i telespettatori avranno l’opportunità di scoprire quale destino affronteranno i membri della banda più amata del piccolo schermo. Andiamo a vedere quali informazioni sono trapelate in merito, tra annunci ufficiali e speculazioni.

La Casa di Carta 5 parte 2: a quando l’uscita in Italia?

Una data di rilascio è già stata comunicata. Gli episodi saranno disponibili su Netflix a partire da venerdì 3 dicembre 2021. I cinque appuntamenti di chiusura arriveranno esattamente a tre mesi esatti dall’uscita del vol. 1, caricato sulla piattaforma on-demand il 3 settembre.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.facebook.com/lacasadepapelnetflix/

Il colosso dello streaming ha preferito non far attendere troppo i propri abbonati per sapere fin dove condurrà l’operazione più ambiziosa orchestrata dal Professore. Del resto, lo show è già stato girato, e le puntate di addio sono in fase di montaggio e post-produzione. Le riprese della S5 sono iniziate nel luglio 2020 e sono terminate il 14 maggio 2021.

La Casa di Carta 5 parte 2: la trama della serie tv

Le vicende rappresentate mostreranno la conclusione del colpo nel Banco de España. La serie giungerà, pertanto, al culmine, trascorse tre parti incentrate sulla rapina nell’istituto centrale della penisola iberica. Le credenziali promettono una risoluzione per ogni interrogativo lasciato in sospeso, in primis quelli inerenti alle esistenze dei personaggi.

Sapremo cosa ne sarà del Professore, Rio, Denver e Lisbona, una volta sfidate tenacemente le Forze dell’Ordine. Nel mentre, continuano a rincorrersi le voci circa eventuali spin-off in lavorazione, perciò gli sviluppi potrebbero pure dare il là a ulteriori progetti attinenti a La Casa de Papel.

La Casa di Carta 5 parte 2: il cast

Il cast principale rifarà capolino, formato da: Esther Acebo (Stoccolma); Pedro Alonso (Berlíno); Enrique Arce (Arturo); Fernando Cayo (Colonnello Tamayo); Úrsula Corberó (Tokyo); Belén Cuesta (Manila); Rodrigo de la Serna (Palermo); Miguel Herrán (Rio); Itziar Ituño (Lisbona); Hovik Keuchkerian (Bogotá); Jaime Lorente (Denver); Álvaro Morte (Il Professore); Najwa Nimri (Ispettrice Sierra); Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia); José Manuel Poga (Gandía).

Inoltre, appariranno José Manuel Seda (Sagasta, il Comandante delle forze speciali), Patrick Criado (Rafael, il figlio di Berlino) e Miguel Ángel Silvestre (René, il defunto fidanzato di Tokyo).

La Casa di Carta 5 parte 2: il trailer

Fino a questo momento Netflix non ha ancora divulgato il trailer. Onde evitare di lasciarsi inavvertitamente sfuggire degli spoiler, darà tempo sufficiente agli appassionati per gustarsi il volume 1 e probabilmente in prossimità del 3 dicembre 2021 si sbottonerà. Intanto, ecco il tesser della prima metà:

La Casa di Carta 5 parte 2: le location della serie tv

In aggiunta a Portogallo e Spagna, le riprese della S5 sono ambientate anche in Danimarca. Nella fattispecie, i protagonisti si muovono tra i Giardini Tivoli e Nyhavn, l’antico porto di Copenaghen, due dei luoghi più caratteristici della capitale. Il parco è situato esattamente dove venne inaugurato nel 1843, ed è tuttora possibile ammirare il Teatro della Pantomima, una costruzione in stile cinese che accoglie i visitatori all’aperto. Il sipario del teatro è, invece, costituito da una coda di pavone meccanica.

Fra le migliori attrazioni si segnalano le mongolfiere, le vecchie auto, i dragoni volanti, le favole di Andersen, le giostre d’epoca e le inconfondibili montagne russe di legno, Rutschebanen, costruite nel 1914, fra le più antiche funzionanti oggigiorno.

Da non confondere con l’altra zona portuale della città, dove si trova la Statua della Sirenetta, Nyhavn è un quartiere pittoresco. Le palazzine color pastello affacciate sui canali creano una magnetica atmosfera.