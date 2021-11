Ecco tutto quello che vedremo nella puntata de Le Iene in onda venerdì 5 novembre 2021 come sempre su Italia 1.

L’appuntamento settimanale con Le Iene è raddoppiata e, oltre che al martedì sera, a partire dal 5 novembre 2021 va in onda anche al venerdì sera (in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa). Stavolta non c’è Nicola Savino a condurre ma un trio di inviati o inviate: quello della prima puntata è composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo prima puntata del venerdì sera? Vediamolo insieme.

Le Iene, la puntata del 5 novembre: le anticipazioni

Il servizio principale della puntata di venerdì 5 novembre de Le Iene è l’intervista ad Amanda Knox che, per la prima volta, ha parlato una tv italiana. Come ricorderete, Amanda Knox era stata inizialmente condannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher. Il caso di cronaca nera ha fatto però molto discutere e suscitato diverse polemiche.

“In 4 anni di carcere ho visto i media italiani dipingermi come la più brutta persona, non mi conoscevano, non mi parlavano. Hanno inventato la persona più brutale del mondo. L’immagine di me era di una bugiarda, razzista, ossessionata dal sesso, che voleva male alla gente. Tutto quello che di più brutto si può dire di una donna l’hanno riferito a me” ha dichiarato Amanda Knox nel corso dell’intervista.

Nel corso del servizio firmata da Gaston Zama viene intervistato anche Raffaele Sollecito, anche lui prima condannato e poi assolto per l’omicidio di Meredith Kercher.

Nicolò De Devitis ha poi fatto un servizio con Gessica Notaro: una sorta di esperimento sociale in cui è stata inconsapevole protagonista. Gessica Notaro si è trovata di fronte a frasi misogine e antifemministe: l’obiettivo dell’esperimento è quello di vedere come reagisce una donna di fronte a queste situazioni.

