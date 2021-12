Sky ha confermato la messa in onda de I Delitti del BarLume 9, con due nuove storie sempre tratte dai romanzi di Marco Malvaldi.

A furor di popolo, Sky produce I Delitti del BarLume 9, in collaborazione con Palomar. La stagione si comporrà di due nuove storie, assolutamente inedite, la cui data di uscita è già nota da qualche tempo. Scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi, le nuove avventure saranno trasmessa in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno e su NOW, in streaming e on demand. Scopriamo così maggiori dettagli sulla trama, il cast e non solo!

I Delitti del BarLume 9: a quando l’uscita?

Le puntate si intitoleranno Compro Oro e A Bocce Ferme e andranno rispettivamente in onda lunedì 17 e 24 gennaio 2022, sempre alle ore 22.15.

I Delitti del BarLume 9: la trama

Questa la sinossi ufficiale: “A Pineta l’omicidio di un compratore d’oro e un vecchio caso irrisolto chiamano all’indagine Massimo e la Fusco. Lui amante disperato e sospettoso di una relazione tra la Tizi e Beppe, lei sempre tartassata da Tassone. Riporteranno la pace al BarLume e ai suoi vecchini impiccioni”. Entrambi gli episodi sono tratti dai romanzi di Marco Malvaldi.

Il cast de I Delitti del BarLume 9

Filippo Timi veste ancora una volta i panni del protagonista, il barista-investigatore Massimo Viviani. Con lui nel cast tornano Lucia Mascino, che interpreta il Commissario Fusco, i “vecchini” Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Marcello Marziali (Gino), Massimo Paganelli (Aldo). Inoltre, Enrica Guidi si cala nella parte della barista Tiziana, Stefano Fresi in quella di Beppe Battaglia, fratellastro di Massimo, mentre Corrado Guzzanti è il truffaldino assicuratore Paolo Pasquali.

I Delitti del BarLume 9: il trailer

Oltre alle prime immagini, lunedì 13 dicembre 2021 è uscito il trailer. Per avere un assaggio di ciò che ci aspetta de I Delitti del BarLume vi invitiamo a guardare il video qui sotto:

Le location de I Delitti del BarLume

Immancabilmente, il luogo delle riprese resta la incantevole Isola d’Elba. Tra le location spicca Marciana Marina, che ospita il famoso BarLume in piazza della Vittoria.

