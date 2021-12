Dal teen drama messicano di metà anni Duemila nasce un nuovo Rebelde, sempre ambientato nella facoltosa Elite Way School.

Il popolare teen drama messicano Rebelde avrà un revival su Netflix, notoriamente molto attenta alle grandi produzioni internazionali (Suburra, Squid Game e l’elenco andrebbe avanti ancora a lungo…), nel tentativo di conquistare, ogni volta, i favori del pubblico. La versione originale esordì nel 2004 e si compose di tre stagioni, prima di chiudere i battenti. Ovviamente, si cercherà di riprenderne l’essenza, con la messa in onda di quanto potremmo immaginare. Ecco tutti i dettagli.

Rebelde: a quando l’uscita in Italia?

Così come qualsiasi altro Paese raggiunto da Netflix, approderà pure nel 2022 lungo la nostra penisola. La premiere è fissata per il prossimo 5 gennaio.

Rebelde: la trama

Rebelde segue le vicende di un gruppo di giovani studenti della Elite Way School di Città del Messico, un college per i ragazzi più facoltosi che provengono dalle famiglie più ricche del paesi. Tra drammi e tanta musica, nel cammino dei protagonisti nasceranno passioni, amicizie e rivalità. L’ex studentessa Celina Ferrer (Estefanía Villarreal) diventa la nuova direttrice della Elite Way School e sarà lei il trait d’union rispetto al capitolo passato.

Il cast di Rebelde

Per ovvie esigenze di copione l’età media del cast è decisamente bassa. Poiché le vicende ruotano attorno a un gruppo di liceali, la stessa squadra di lavoro è davvero giovanissima e per molti questa consiste nella prima grossa opportunità sul set. Ecco l’elenco completo dei componenti principale (con il personaggio affidato tra parentesi): Azul Gaita (Jana Gandia Cohen); Sergio Mayer Mori (Estebán Torres); Andrea Chaparro (M.J.); Jeronimo Cantillo (Dixon); Franco Masini (Luka Colucci); Lizeth Selene (Andi); Alejandro Puente (Sebastián Langarica-Funtanet); Giovanna Grigio (Emilia); Estefanía Villarreal (Celina Ferrer).

Rebelde: il trailer

Il 9 novembre 2021 Netflix ha pubblicato il trailer. Senza perderci in troppi fronzoli, ve lo proponiamo di seguito:

Le location di Rebelde

Le riprese, o almeno una buona parte, hanno avuto luogo a Città del Messico. I lavori sono iniziati il 1° marzo 2021.

