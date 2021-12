Non era mai successo che Tv2000 producesse una serie televisiva tutta per sé: non prima di Canonico, guidata da Michele Ginestra!

Per la prima volta nella sua storia, Tv2000 realizza una propria serie: Canonico, lanciata martedì 14 dicembre 2021 alle ore 19.30. Si tratta della prima produzione originale dell’emittente della Cei, volta, naturalmente, a un pubblico ben preciso di pubblico, quello che notoriamente segue la programmazione del canale, catturando, però, magari anche un bacino di spettatori trasversale. Andiamo a conoscere la natura del progetto, la trama e il cast.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Canonico: la trama della serie tv

Riportiamo la sinossi diramata da Tv2000 attraverso le sue fonti ufficiali: “Il protagonista è don Michele, sacerdote appena tornato da una missione in Sud America che il vescovo invia in un piccolo paese. Don Michele non tarda ad accorgersi che tutte le comunità, grandi o piccole che siano, affrontano sempre vicissitudini analoghe, con eventi più o meno belli. Armato di fede – ma anche di pazienza – conoscerà, aiuterà, ascolterà ed accompagnerà il suo gregge giorno dopo giorno.

Canonico

Tra i problemi dei fedeli, la gestione della vita di tutti i giorni dentro la canonica e una serie di imprevisti vari, don Michele diventerà un punto di riferimento per tutti: sia per i giovani che perdono la via, sia per coloro che vivono già all’interno della parrocchia il loro impegno di fede. Don Michele ha sempre la parola giusta e sa trovare soluzioni sorprendentemente semplici; è così che in breve tempo diventa indispensabile per la vita della sua comunità”.



Il cast di Canonico

Il ruolo di don Michele, protagonista di Canonico, è Michele Ginestra, volto noto anche per una parte ne I Cesaroni con Claudio Amendola. Nel cast principale figurano poi: Federico Perrotta (interpreta Bruno); Andrea D’Andreagiovanni (Gianluca); Federico Lima Roque (don Manolo); Elisabetta Mandalari (Irene); Mariateresa Pascale (Angela); Eugenia Bardanzellu (Alice); Alessandro La Ginestra (Dario); Fabio Ferrari (vescovo Valeri). Alla regia Peppe Toia, pure uno degli sceneggiatori, con Mario Bellina, Adriano Bennicelli, Sara Lorenzini e Eros Tumbarello. Della produzione se ne sono presi cura MapToTheStars e Morgana Studio per Tv2000.

Canonico: il trailer

A ridosso dell’uscita, Tv2000 ha pubblicato un trailer. Lo potete vedere qui sotto:

Le location di Canonico

Le riprese si sono tenute nella zona di Santa Palomba, alle porte di Roma.

Riproduzione riservata © 2021 - DG