Ballando con le Stelle 2025: chi vincerà, le quote rivelano il favorito assoluto

La finale di Ballando con le Stelle 2025 si avvicina: ecco cosa dicono le ultime quote e chi è il favorito alla vittoria secondo gli scommettitori.

Dopo le polemiche nate nella prima semifinale, Ballando con le Stelle 2025 ha confermato un livello altissimo di competizione e tensione emotiva. Il programma condotto da Milly Carlucci si avvicina ormai al gran finale. Otto coppie ancora in gara si preparano ad affrontare la seconda semifinale, in onda sabato 13 dicembre su Rai 1, per conquistare un posto nell’attesissima finalissima. Ma chi sono i veri favoriti per la vittoria di questa edizione?

L’esibizione di Barbara D’Urso con il tutore

Nella scorsa puntata, Barbara D’Urso ha emozionato il pubblico esibendosi con un tutore alla spalla, dopo l’infortunio della scorsa settimana. Insieme a Pasquale La Rocca ha danzato un valzer su “I migliori anni della nostra vita“, riuscendo comunque ad accedere alla seconda semifinale.

“Non mi ritiro, vado avanti nonostante il dolore“, ha dichiarato la conduttrice, protagonista di questa edizione di Ballanco con le Stelle anche per il suo spirito combattivo.

Ballando con le Stelle 2025: il vincitore secondo le quote

Le previsioni più recenti pubblicate dal sito Sisal.it indicano una corsa serrata per la vittoria di Ballando con le Stelle. In testa Francesca Fialdini, con una quota di 2.25, seguita da Andrea Delogu a 3.00 e Martina Colombari a 4.00.

Un po’ più indietro Barbara D’Urso (5.00), Fabio Fognini e Filippo Magnini (entrambi dati a 12.00), Rosa Chemical (33.00) e Paolo Belli (200.00).

La Fialdini, dopo un periodo segnato da infortuni, è tornata quasi completamente in forma. In coppia con Giovanni Pernice, ha superato una difficile sfida per accedere alla seconda semifinale. “Io non ho mai mollato“, ha dichiarato durante la clip dedicata agli allenamenti, mostrando grande determinazione.

L’appuntamento decisivo per scoprire i finalisti è per sabato 13 dicembre, quando andrà in onda la seconda semifinale di Ballando con le Stelle.