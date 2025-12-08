1917, tra Inghilterra e Scozia è tornata la prima guerra mondiale: le location del film

Ecco quali sono le location di 1917, il film diretto da Sam Mendes ambientato durante la prima guerra mondiale.

Tra i film che più hanno saputo sorprende e conquistare sia il pubblico che la critica nel 2019 c’è, senza ombra di dubbio, 1917: pellicola diretta da Sam Mendes ambientata durante la prima guerra mondiale. A colpire della pellicola, dal punto di vista puramente tecnico, è il metodo con cui si sono svolte le riprese: Sam Mendes le ha realizzate attraverso vari piani sequenza che sono poi state montate come un unico piano sequenza della durata di tutto il film.

1917 di Sam Mendes: le location tra Inghilterra e Scozia

1917 – che si è aggiudicato anche il Golden Globe – è ambientato sul fronte occidentale e nel film vediamo i protagonisti, due soldati dell’esercito britannico, attraversare la celebre Linea Hindenburg e addentrarsi in territorio nemico. I luoghi che hanno segnato la storia della prima guerra mondiale sono stati tutti riprodotti in Gran Bretagna, tra l’Inghilterra e la Scozia.

L’altopiano Salisbury Plain, nella contea di Wiltshire, ma anche la contea di Northumberland e Bovingdon, cittadina della contea dell’Hertfordshire hanno fatto da sfondo a 1917. Come dicevamo, oltre che in Inghilterra, le riprese del film si sono svolte anche in Scozia, per la precisione a Govan, un distretto appartenente alla città di Glasgow.

1917, per il film in Inghilterra ricreate 2 km di trincee

La prima guerra mondiale è stata una guerra di trincea. E proprio nei prati dell’Inghilterra sono state realizzate quasi 2 chilometri di trincee che sono state utilizzate per ricreare gli ambienti dell’anno in cui è ambientato il film.

Sam Mendes, oltre che regista, è anche sceneggiatore di 1917 (per la scrittura del copione è stata aiutato da Krysty Wilson-Cairns), per il film ha raccontato di essersi ispirato ai racconti di suo nonno, che ha combattuto la prima guerra mondiale con la 1st Rifle Brigade sul fronte francese.