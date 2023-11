Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti per la serata di domenica 26 novembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica di 26 novembre i palinsesti televisivi hanno offerto programmi di diverso genere, fiction con la nuova puntata di Lea – I nostri figli, reality con La Caserma ma anche attualità con Zona Bianca e Report. Non sono mancati poi i film con il quinto capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e l’ordine della Fenice, e Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Nuovo appuntamento poi con Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio e le sue interviste a Monica Bellucci e Miriam Leone. Vediamo nel dettaglio che risultati hanno fatto i principali canali generalisti.

Sul podio: al primo posto Lea – I nostri figli

Sul podio al primo posto troviamo in onda su Rai 1 Lea – I nostri figli con Anna Valle, che ha registrato uno share del 15,65% e 3.053.000 telespettatori nella prima puntata mentre nella seconda puntata invece uno share del 17,64% e 2.922.000 spettatori. Al secondo posto su Canale 5 troviamo Terra Amara che ha ottenuto uno share del 14,99% e 2.566.000 spettatori. Infine troviamo su Rai 3 l’appuntamento con Report che ha ottenuto uno share del 9,44% e 1.822.000 spettatori.

Anna Valle

Sul podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio Che Tempo Che Fa sul Nove ha registrato uno share del 9,16% con 1.868.000 spettatori. Su Italia 1 il quinto capitolo della saga di Harry Potter, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ha ottenuto uno share del 7,07% ed è stato visto da 1.223.000 spettatori. La Caserma in onda su Rai 2 ha registrato uno share del 5,05% con 1.024.000 spettatori. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto uno share del 4,38% ed è stato visto da 633.000 spettatori. L’appuntamento con In Onda su La 7 ha registrato uno share del 2,27% ed è stato visto da 461.000 spettatori. Ultimo posto per TV 8 con Star Wars: Il ritorno dello Jedi che ha ottenuto l’1,6% di share e 262.000 spettatori.